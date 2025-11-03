¡Otro más! Gigante de Europa va por el fichaje de Jeremy Arevalo

El nivel de crack que tiene Jeremy Arevalo en la presente Segunda División de España con Racing de Santander no solo lo pone en la mira de la Selección de Ecuador, si no también en planes de gigantes de Europa. Medios internacionales apuntan a que un grande de Italia quiere al ecuatoriano.

En el podcast Las Voces del Sardinero dan a conocer que el AS Roma de Italia quiere fichar a Jeremy Arevalo. El interés no es nuevo y según el medio incluso ya se reunieron con la familia del jugador.

Es el segundo club europeo que se fija en Arevalo, ya hace semanas GOAL.com lo puso en la mira del Oporto de Portugal. Su traspaso está tasado en decenas de millones de euros.

Su cotización incluso podría subir en noviembre si es que se cumple lo que los medios señalan sobre su convocatoria a la Selección de Ecuador por decisión de Sebastián Beccacece.

La ‘Tri’ no quiere correr el riesgo de perder a Arevalo ante una eventual convocatoria de la Selección de España. Arevalo lleva 12 partidos jugados y lleva 7 goles anotados.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada en la segunda categoría, Jeremy Arévalo ha jugado con Racing un total de 12 partidos, en los que lleva más de 600 minutos, en muchos no comenzó como titular, pero eso no ha impedido que ya marque 7 goles y sea uno de los goleadores del torneo.

Jeremy Arevalo, figura de Racing de Santander. Foto: Racing.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugaría en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda. Estos partidos son claves pensando en el ranking FIFA de la Selección de Ecuador y la chance de entrar al Bombo 2 del sorteo del Mundial en diciembre.

