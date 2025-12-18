Este es el único árbitro de Ecuador que estará en el Mundial 2026

Este jueves 18 de diciembre de 2025 se reveló los árbitros que irán al Mundial de 2026 y Ecuador terminó recibiendo una lamentable noticia para este torneo. El país solo estará representado por un juez, que no estará en cancha sino más bien trabajando desde el VAR.

El único árbitro ecuatoriano que irá al Mundial 2026, para trabajar desde el VAR, es Carlos Orbe. El juez central viene trabajando con destacada regularidad en esta modalidad y ahora podrá ir al Mundial de 2026 con el representante de Ecuador.

El árbitro comenzaría su preparación de cara al Mundial de 2026 entre los meses de enero y febrero. En la LigaPro, el central tampoco venía teniendo mucha actividad en cancha, ya que más estaba trabajando desde el VAR para los diferentes encuentros.

Que solo un árbitro ecuatoriano esté en la cita más importante del mundo del fútbol en el 2026 es un claro ejemplo de lo mal que está el arbitraje ecuatoriano. Jueces como Augusto Aragón, Álex Cajas, entre otros, cada fin de semana viven expuestos a las gigantes polémicas que ellos generan en las canchas por sus pésimas decisiones.

Carlos Orbe es el único árbitro ecuatoriano que irá al Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Desde la FEF se contrató a Néstor Pitana, histórico árbitro argentino que pitó una final del Mundial, para que apoye el progreso de los árbitros ecuatorianos. Sin embargo, no se tiene el efecto deseado y los cuestionamientos crecen dentro de la LigaPro.

Lejos queda para el fútbol ecuatoriano cuando en 2014, Carlos Vera llegó a ser el cuarto árbitro en la final del Mundial. Desde ese momento, el arbitraje ecuatoriano se ha quedado muy lejos de vivir estos momentos.

¿Cuándo comienza el Mundial de 2026?

El Mundial de 2026 comenzará el próximo 11 de junio de 2026 con el partido de México vs Sudáfrica. La designación arbitral, incluyendo el VAR, se conocerá en las próximas semanas. Carlos Orbe podría estar en más de un partido durante todo el torneo.

En síntesis: