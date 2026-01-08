Sebastián Rodríguez deja la Universidad de Chile y estos equipos de LigaPro lo buscarían

Sebastián Rodríguez dejará la Universidad de Chile para esta temporada. El volante uruguayo ya acordó con la directiva su salida, y finalmente se marchará a otro club. El uruguayo queda como “Agente Libre” en el mercado y desde la LigaPro lo ven.

En su paso por Ecuador, Sebastián Rodríguez dejó un importante nivel y antecedente. El uruguayo gustó y mucho con la camiseta de Emelec y desde su salida en 2023, varios clubes de LigaPro lo buscarían. Ahora nuevamente, surge la posibilidad de ficharlo.

Uno de los equipos que ya estuvo trabajando en su contratación en 2025 fue Barcelona SC. Por lo cual, ahora con un nuevo entrenador, Rodríguez podría finalmente aterrizar en el ‘Ídolo’. No obstante, hay grandes límites económicos en el club para ficharlo.

Otro club que también ve con interés el fichaje de Sebastián Rodríguez, es Liga de Quito. En LDU no hay tantos problemas económicos y actualmente necesitan un jugar de las características del uruguayo. Por el cual, tampoco habría que pagar una cuota de fichaje.

Sebastián Rodríguez deja la Universidad de Chile. (Foto: @udechile)

En las siguientes semanas se tendrá que definir el futuro del jugador uruguayo que en los últimos años ha pasado por Ecuador, Perú, Uruguay, Chile, y ahora le espera otro destino. El volante también se ha marcado “libre” de cada uno de sus últimos equipos.

El paso de Sebastián Rodríguez por Ecuador

Desde 2020 a 2022 con la camiseta de Emelec, Sebastián Rodríguez fue uno de los mejores jugadores del ‘Bombillo’. “Bigote” jugó un total de 106 partidos entre todas las competencias. Marcó un total de 27 goles y dio 14 asistencias. Fue subcampeón con el club en 2021.

Los números de Rodríguez con la U de Chile

Sebastián Rodríguez dejó la U de Chile, entre otros motivos, porque casi no jugó con el equipo universitario. El futbolista apenas sumó 354 minutos entre todas las competencias en 9 partidos. No marcó goles ni dio asistencias. Probará suerte en un nuevo destino.

En síntesis: