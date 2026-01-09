El mejor delantero de la historia para Gabriel Batistuta: “Daba miedo”

Pocos nombres se encuentran tan autorizados para analizar quién ha sido el mejor 9 de todos los tiempos como Gabriel Batistuta. El mítico delantero de la Selección Argentina jamás ha dudado en sus reflexiones alrededor de quién ha sido el ariete que ha alcanzado mejor prime en la historia de este juego. Ni Cristiano Ronaldo ni Luis Suárez aparecen en sus reflexiones desde el año 2019.

“El Gordo Ronaldo, sí. Es el mejor de la historia porque hacía todo, hacía lo que quería…Te gambeteaba en una baldosa o te arrastraba diez metros. Daba miedo…CR7 me parece un atleta impresionante que también hace todo bien, pero no me llena los ojos como me llenaba lo del Gordo Ronaldo”, comentaba el ex delantero de tanto Fiorentina como Roma alrededor del fenómeno brasileño en tiempos donde muchos piensan en Cristiano Ronaldo o incluso Erling Haaland como los destinados a llevarse dicho slogan al final del camino.

Desde 2019 que Batistuta responde preguntas alrededor de dicho debate. Incluso ha sido consultado por nombres más contemporáneos que el del gordo Ronaldo como lo es el de Luis Suárez. Elogia al uruguayo, pero entiende que tiene un perfil menos técnico que el de aquel delantero brasileño que a inicios de siglo atemorizarse a todos sus rivales: “¿Lucho? Es más parecido a mí, eh. Vas a escuchar que se pelea con todos, vive ahí en el medio, va y atropella. Me hace acordar mucho a mí”.

Eso sí, cuando le han preguntado sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, saca a todos los nombres posteados hasta la fecha. Allá por el año 2019 Gabriel Batistuta señalaba que Diego Armando Maradona era el mejor activo en toda la historia de este juego. Tras Qatar 2022, muchos entienden que hay cambio de trono.

Para Batistura, nadie ha sido mejor 9 que Ronaldo Nazario: GETTY

“Maradona es el mejor de todos por un montón de cosas. Técnicamente puede que sea mejor Messi, no hay diferencias. Pero desde el carácter influía más en el juego de lo que lo puede hacer Messi solo jugando…Para mi hoy Leo es el mejor del mundo pero de la historia es Maradona. Mi opinión tampoco vale tanto, es una sola”, reflexiones del segundo máximo anotador en la historia de la Selección Argentina alrededor de dicho debate. Si solo hablamos de la posición de 9, se queda con el Fenómeno.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Gabriel Batistuta calificó a Ronaldo Nazário como el mejor delantero 9 de la historia.

calificó a como el de la historia. El exgoleador argentino comparó el estilo de juego de Luis Suárez con el suyo.

con el suyo. Batistuta afirmó en 2019 que Maradona es el mejor futbolista por su carácter e influencia.

ver también El mejor estadio del mundo para Zlatan Ibrahimovic: “Es como mi casa”