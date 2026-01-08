Barcelona SC está en crisis, pero suena esta leyenda del fútbol para ‘invitado’ a la Noche Amarilla

Aunque la crisis económica de Barcelona SC hizo que varios jugadores se marchen para la temporada 2026. Esto no sería un gran impedimento para que los amarillos inviten a otra estrella para su ‘Noche Amarilla’, como se viene realizando desde 2016.

La primera gran estrella fue Ronaldinho, que marcó un antes y un después para la historia de estos eventos. Desde entonces han pasado grandes leyendas y campeones del mundo con la camiseta del ‘Ídolo’ como Del Piero, Puyol, Forlán, Kaka’, entre otras.

Ahora de acuerdo a la revelación de Evelyn Murillo en KCH Radio, la gran estrella que podría invitar Barcelona SC para la ‘Noche Amarilla 2026’ es el brasileño, Adriano. El ‘Emperador’ lleva varios años fuera de actividad, pero en su momento fue uno de los jugadores más virales del mundo.

La próxima ‘Noche Amarilla’ de Barcelona SC será el 31 de enero de 2026. El encuentro marca el comienzo de la temporada para los amarillos y de su aniversario 101. El ‘Emperador’ usaría ese número en su camiseta o cualquier otra leyenda que sea invitada.

En las siguientes semanas se revelaría qué figura puede invitar Barcelona SC para este evento en caso de concretarlo. Una semana después, Barcelona estará jugando ante el Inter Miami con Messi en cancha, en lo que será otro gran espectáculo.

¿Qué presenta Barcelona SC en la ‘Noche Amarilla’?

Por lo general en la ‘Noche Amarilla’ se suelen presentar los nuevos jugadores, uniformes, y las estrellas invitadas. Ahora en esta de 2026 también se presentará a un nuevo técnico, porque Ismael Rescalvo fue despedido y seguramente César Farías dirigirá al ‘Ídolo’.

