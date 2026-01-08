Es tendencia:
Liga de Quito presentó a Janner Corozo y este sería su sueldo en 2026 ¿Más que en Barcelona SC?

Janner Corozo es nuevo jugador de Liga de Quito y este sería su salario para la temporada 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

El sueldo de Janner Corozo en Barcelona SC
© @LDU_OficialEl sueldo de Janner Corozo en Barcelona SC

Este jueves 8 de enero de 2026 Janner Corozo protagonizó el ‘Camisetazo’ del mercado de fichajes con su llegada a Liga de Quito. El club ‘Albo’ lo presentó en sus redes sociales y ahora se lleva a uno de los mejores extremos de la LigaPro para esta temporada.

¿Cuál sería el sueldo de Janner Corozo en Liga de Quito?

Se estima que Janner Corozo estaría ganando en Liga de Quito un salario entre los 10 mil y 15 mil dólares al mes. La política del club era la de no elevar su masa salarial para este 2026, por lo cual, el delantero tiene que ajustarse a estas medidas.

Se estima que en Barcelona SC su salario también era cercano a los 15 mil dólares al mes, sin embargo, el delantero pidió salir por lo dinamitada que estaba la relación con la directiva. Asimismo, Corozo también había reclamado más de 4 meses de salario atrasados.

Desde Liga de Quito no se han revelado más detalles de la compra de Janner Corozo. Solo se confirmó que LDU pagó 1 millón de dólares por la transferencia a Barcelona SC. Lo hizo porque Corozo no se fue libre del club, su intención siempre fue la de dejar algo.

Los números de Janner Corozo en Barcelona SC

En su paso por Barcelona SC, Janner Corozo jugó un total de 121 partidos entre todas las competencias. Marcó 41 goles y dio 19 asistencias. El futbolista ecuatoriano sumó más de 9 mil minutos. No pudo ganar ningún campeonato con los amarillos.

En síntesis:

  • Janner Corozo ficha por Liga de Quito tras pago de 1 millón de dólares.
  • El salario estimado oscila entre 10 mil y 15 mil dólares mensuales.
  • Registró 121 partidos y 41 goles en su etapa con Barcelona SC.
