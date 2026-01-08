Este jueves 8 de enero de 2026 se reveló que Barcelona SC está siguiendo los pasos del que podría ser su nuevo volante para la temporada. El ‘Ídolo’ perdió a varios jugadores en esta posición, de ahí que, nuevamente vayan al mercado buscando un nuevo jugador.

De acuerdo a la revelación de Carlos Argüello en Radio Diblu, Barcelona SC se interesó en las últimas horas por el fichaje de Lautaro Ríos de Banfield. El volante argentino sería una opción para pivote ante la salida de Leonai Souza y la irregularidad de Dixon Arroyo.

Ya Barcelona SC se había movido en el mercado para fichar a un volante en esta posición, puesto que, estuvo en negociaciones con Giraldo, pero este declinó la posibilidad de llegar al ‘Ídolo’ porque Ismael Rescalvo fue despedido de último momento.

Lautaro Ríos gusta en el club, sin embargo, la decisión final también pasaría por César Farías, que llegaría a tomar las riendas del ‘Ídolo’ en las siguientes horas. El DT venezolano también ha pedido varios fichajes, y ahora la directiva se mueva en el mercado.

Lautaro Ríos (Banfiel) jugó varios partidos en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Lautaro Ríos viene de una temporada muy “irregular” en Argentina. El volante argentino fue titular en varios encuentros y en otros ingresó desde el banco de suplentes. Siempre estuvo tomado en cuenta por el DT y por eso llegaría con varios minutos.

Los números de Lautaro Ríos en esta temporada

En toda la temporada con Banfield, Lautario Ríos jugó un total de 1.219 minutos repartidos en 27 partidos. El volante marcó 1 gol y dio 1 asistencia. No pudo pelear ningún campeonato con el ‘Taladro’. Casi no tuvo lesiones en el curso anterior.

El valor de mercado de Lautaro Ríos

Lautaro Ríos tiene un valor de mercado de 650 mil dólares. De ahí que, el volante argentino solo sería vendido por Banfield. Barcelona SC mandó una propuesta de préstamo, sin embargo, esta fue descartada de inmediato ya que solo contemplan una venta.

