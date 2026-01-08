Es tendencia:
Piero Hincapié

Todo Ecuador preocupado: Piero Hincapié se fue lesionado en el partido de Arsenal vs Liverpool

La lesión de Piero Hincapié en el partido de Arsenal vs Liverpool.

Por Jose Cedeño Mendoza

Arsenal no pudo vencer a Liverpool en la Premier League, pero la mayor preocupación para Arteta llegó porque Piero Hincapié no pudo terminar el partido. El central ecuatoriano se marchó lesionado al minuto 57′ y parecía algo muscular.

El tricolor venía en el mejor momento de la temporada, ya que venía siendo titular en todos los partidos y estaba haciendo un gran encuentro ante Liverpool. Ahora resta saber cuántos partidos se perderá y cuál es el alcance de su lesión para el siguiente mes.

En Ecuador también se preocupan porque necesitan que Piero Hincapié vuelva a su mejor nivel y no llegue con dudas al Mundial de 2026. ‘La Tri’ volverá a jugar en el mes de marzo dos amistosos, en los que seguramente Hincapié sería convocado si está bien de salud.

Por otro lado, ahora Arteta y Arsenal pierden a un nuevo defensa, ya que en recuperación está Mosquera, Calafiori y ahora Hincapié. Ha sido una temporada llena de lesiones para los ‘Gunners’ que aún se mantienen punteros en la Premier League.

Hincapié también es “víctima” del complicado calendario que tiene Arsenal en esta temporada. El club del Norte de Londres viene jugando varios encuentros cada 3 o 4 días, y esto evidentemente afecta el físico de sus jugadores. Es la segunda lesión de Hincapié en la temporada.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

En toda la temporada con Arsenal, Piero Hincapié ya ha jugado más de 1.000 minutos con los ‘Gunners’. El ecuatoriano lleva en cancha 15 partidos. Es la segunda lesión que sufre, ya que a inicios de curso, cuando recién llegó, tuvo una lesión en la ingle.

La tabla de posiciones de la Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras la fecha 21:

En síntesis:

  • Piero Hincapié se retiró lesionado al minuto 57′ en el partido entre Arsenal y Liverpool.
  • El defensa ecuatoriano registra 15 partidos jugados y más de 1.000 minutos con los Gunners.
  • Esta es la segunda lesión del jugador en la temporada, tras un problema previo de ingle.
Jose Cedeño Mendoza
