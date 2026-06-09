Seleccionado nacional fue ofrecido a Liga de Quito ¿un Mundialista?

Liga de Quito sabe que debe reforzar su plantel si quiere seguir peleando LigaPro y avanzar en Copa Libertadores. Los ‘albos’ buscan un volante creativo y les han ofrecido un seleccionado sudamericano.
Según el portal Mr. Offsider, Jesús Maraude de Always Ready ha sido ofrecido a Liga de Quito. Por ahora no pasa de una propuesta y tanto cuerpo técnico como directiva hacen los análisis respectivos.
Maraude es uno de los considerados jugadores promesa de Bolivia, y a sus 18 años ya tuvo su debut con la Selección mayor, como parte de recambio con miras a las Eliminatorias 2030.
Liga de Quito lo enfrentó este primer semestre en fase de grupos de la Copa Libertadores. Debutó el año pasado y jugó 25 partidos en primera división de su respectivo país.
Al igual que Maraude, Gabriel Villamil también figuraba como una de las promesas de Bolivia y fue fichado por la U, aunque lleva dos años irregulares desde su llegada.
Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.
Jesús Maruade – Selección de Bolivia
En resumen
- Liga de Quito recibió el ofrecimiento para fichar al volante creativo boliviano Jesús Maraude, de Always Ready.
- El mediocampista es considerado una promesa en su país y a sus 18 años ya debutó con la selección mayor de Bolivia.
- Su posible incorporación genera cautela debido al antecedente de Gabriel Villamil, quien registra dos años irregulares en la ‘U’.