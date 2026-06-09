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Seleccionado sudamericano fue ofrecido a Liga de Quito ¿un Mundialista?

Liga de Quito sigue recibiendo nombres de fichajes y ahora le han acercado a un seleccionado sudamericano como posibilidad.

Seleccionado nacional fue ofrecido a Liga de Quito ¿un Mundialista?
Seleccionado nacional fue ofrecido a Liga de Quito ¿un Mundialista?

Liga de Quito sabe que debe reforzar su plantel si quiere seguir peleando LigaPro y avanzar en Copa Libertadores. Los ‘albos’ buscan un volante creativo y les han ofrecido un seleccionado sudamericano.

Según el portal Mr. Offsider, Jesús Maraude de Always Ready ha sido ofrecido a Liga de Quito. Por ahora no pasa de una propuesta y tanto cuerpo técnico como directiva hacen los análisis respectivos.

Maraude es uno de los considerados jugadores promesa de Bolivia, y a sus 18 años ya tuvo su debut con la Selección mayor, como parte de recambio con miras a las Eliminatorias 2030.

Liga de Quito lo enfrentó este primer semestre en fase de grupos de la Copa Libertadores. Debutó el año pasado y jugó 25 partidos en primera división de su respectivo país.

Al igual que Maraude, Gabriel Villamil también figuraba como una de las promesas de Bolivia y fue fichado por la U, aunque lleva dos años irregulares desde su llegada.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Jesús Maruade – Selección de Bolivia

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En resumen

  • Liga de Quito recibió el ofrecimiento para fichar al volante creativo boliviano Jesús Maraude, de Always Ready.
  • El mediocampista es considerado una promesa en su país y a sus 18 años ya debutó con la selección mayor de Bolivia.
  • Su posible incorporación genera cautela debido al antecedente de Gabriel Villamil, quien registra dos años irregulares en la ‘U’.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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