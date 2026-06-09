El club que quiere sacar a Jeison Medina de Liga de Quito

Jeison Medina es de los jugadores que no estarían en planes de Tiago Nunes en Liga de Quito y hay otro equipo que lo quiere.

Llegó como uno de los refuerzos más sonados en el 2025, sin embargo Jeison Medina no pudo consolidarse en Liga de Quito. Tiago Nunes no le ha dado minutos y ya revelan un equipo que lo quiere.

Independiente Santa Fe de Pablo Repetto es el nuevo interesado en el extremo colombiano. El jugador tiene contrato por más de un año con Liga de Quito por lo que debe haber una negocación.

Liga le pagó 1 millón de dólares a Independiente del Valle en el 2025 en uno de los movimientos más sonados del mercado. El colombiano venía sin minutos y la U lo compró para reemplazar al goleador Álex Arce.

Jeison Medina no es ajeno al fútbol de su país, con América de Cali y Deportivo Pasto en su haber. En LigaPro el año pasado lo pusieron en planes de Barcelona y Emelec, aunque no se concretó.

Es el segundo jugador sin minutos que está abierto a salir de Liga de Quito, ya hace poco sonó Alexander Alvarado como uno de los futbolistas que seguiría su carrera en Guayaquil.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Jeison Medina – Liga de Quito

En resumen