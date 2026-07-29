Tiago Nunes explotó contra los jugadores de Liga de Quito: “Querían que me vaya”

Tiago Nunes no se guardó nada contra Liga de Quito tras ser despedido y lanzó duras declaraciones contra directiva y jugadores.

La salida de Tiago Nunes parece que terminó lejos de ser amistosa con Liga de Quito, y es que el DT brasileño habló de su desvinculación del club ‘albo’ lanzando duros comentarios contra la directiva y también contra los jugadores del plantel.

“Los jugadores fueron responsables de mi salida, se empecinaron en que me fuera y cedieron puntos en cancha. Eso no es digno de profesionales”, comentó en charlas con Mundo Deportivo, acusando de frente a que el plantel lo saboteó.

También expresó malestar con la directiva: “Se les ha vuelto costumbre hacerlo año tras año (al plantel sacar entrenadores) y es una pena que una dirigencia tan grande se deje manipular”.

Tiago Nunes tenía aún seis meses más de contrato con Liga de Quito y su despido le costará al club ‘albo’ cerca de 70 mil dólares mensuales a pagar hasta diciembre.

Durante varios meses había rumores de que había roces del entrenador con algunos jugadores, por ejemplo con Michael Estrada, a quién el DT brasileño expuso de forma pública.

Los fichajes que Liga de Quito para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, José Carabalí, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Tiago Nunes – Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen