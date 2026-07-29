Tiago Nunes explotó contra los jugadores de Liga de Quito: “Querían que me vaya”

La salida de Tiago Nunes parece que terminó lejos de ser amistosa con Liga de Quito, y es que el DT brasileño habló de su desvinculación del club ‘albo’ lanzando duros comentarios contra la directiva y también contra los jugadores del plantel.
“Los jugadores fueron responsables de mi salida, se empecinaron en que me fuera y cedieron puntos en cancha. Eso no es digno de profesionales”, comentó en charlas con Mundo Deportivo, acusando de frente a que el plantel lo saboteó.
También expresó malestar con la directiva: “Se les ha vuelto costumbre hacerlo año tras año (al plantel sacar entrenadores) y es una pena que una dirigencia tan grande se deje manipular”.
Tiago Nunes tenía aún seis meses más de contrato con Liga de Quito y su despido le costará al club ‘albo’ cerca de 70 mil dólares mensuales a pagar hasta diciembre.
Durante varios meses había rumores de que había roces del entrenador con algunos jugadores, por ejemplo con Michael Estrada, a quién el DT brasileño expuso de forma pública.
Los fichajes que Liga de Quito para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, José Carabalí, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.
Tiago Nunes – Liga de Quito. Foto: Getty
En resumen
- Tiago Nunes rompió el silencio y estalló contra los jugadores de Liga de Quito tras su polémica salida de la institución alba.
- El director técnico brasileño denunció que una parte del plantel boicoteó su proceso y lanzó una dura acusación que sacudió el ambiente: “querían que me vaya”.
- Las fuertes declaraciones del estratega exponen la profunda crisis interna y la división en el vestuario que condicionaron el proyecto deportivo durante esta temporada.