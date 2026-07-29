Última hora: Emelec definió a su entrenador tras los malos resultados

Emelec sigue en su crisis de resultados y ante varios rumores ha definido quién será su entrenador para el segundo semestre.

Emelec atraviesa una racha de resultados negativos y tras las declaraciones de Christian Nasuti, los rumores de un posible cambio de entrenador trascendieron. Este miércoles han dado a conocer quién será el entrenador de los azules al menos hasta final de temporada.

La directiva decidió ratificar a Christian Nasuti como su director técnico, la Comisión entiende que con refuerzos el DT argentino tendría mayor variantes para pelear salir de la liguilla de descenso y pelear clasificación a un torneo internacional.

En horas de la tarde había trascendido que Norberto Araujo empezó a ser candidatizado como nuevo entrenador de Emelec, sin embargo fue ratificado como SD Aucas.

Emelec está trabajando no solo para fichar jugadores si no también para poder inscribirlos, Teodoro Arce es el único confirmado que ya entrena a la espera de ser habilitado.

Lo cierto es que al final de año, Emelec si hará un análisis del rendimiento del club bajo el mando de DT. Nasuti fue interino pero tras negociaciones fallidas con otros nombres, se quedó hasta diciembre.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Aucas no dejó a Norberto Araujo salir del club.

En resumen