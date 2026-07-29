Última hora: Emelec definió a su entrenador tras los malos resultados

Emelec atraviesa una racha de resultados negativos y tras las declaraciones de Christian Nasuti, los rumores de un posible cambio de entrenador trascendieron. Este miércoles han dado a conocer quién será el entrenador de los azules al menos hasta final de temporada.
La directiva decidió ratificar a Christian Nasuti como su director técnico, la Comisión entiende que con refuerzos el DT argentino tendría mayor variantes para pelear salir de la liguilla de descenso y pelear clasificación a un torneo internacional.
En horas de la tarde había trascendido que Norberto Araujo empezó a ser candidatizado como nuevo entrenador de Emelec, sin embargo fue ratificado como SD Aucas.
Emelec está trabajando no solo para fichar jugadores si no también para poder inscribirlos, Teodoro Arce es el único confirmado que ya entrena a la espera de ser habilitado.
Lo cierto es que al final de año, Emelec si hará un análisis del rendimiento del club bajo el mando de DT. Nasuti fue interino pero tras negociaciones fallidas con otros nombres, se quedó hasta diciembre.
Los fichajes que tiene Emelec para 2026
Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.
Aucas no dejó a Norberto Araujo salir del club.
En resumen
- La directiva de Emelec tomó una decisión definitiva sobre el futuro de su entrenador tras la racha de malos resultados sufridos en la LigaPro.
- A pesar de la presión mediática y el malestar de los hinchas, la cúpula dirigencial optó por ratificar la continuidad del cuerpo técnico para los próximos compromisos.
- La institución prioriza la estabilidad deportiva y busca evitar erogaciones económicas por rescisiones de contrato antes de encarar partidos clave del torneo 2026.