Renato Ibarra no fue renovado por Independiente del Valle y en pocos días sonó para varios equipos para el mercado de pases 2026. El ecuatoriano sorprende a todos con la elección de su siguiente equipo.

Hubo rumores de que podría jugar en Cruz Azul de México, también en Barcelona SC sin embargo el periodista Nicolás Ayala informó que Mushuc Runa está a detalles de quedarse con el ‘tricolor’.

Renato Ibarra jugó más de 30 partidos con el campeón ecuatoriano pero Joaquín Papa buscó a un jugador de otras características. En el club ambateño ganaría menos que en Independiente.

Mushuc Runa cerró el 2025 en el cuadrangular de descenso y ahora quieren reforzarse para pelear clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Se esperan más refuerzos.

Al ex Liga de Quito se lo vinculó con equipos como el Irapuato de la segunda división de México, Universitario de Perú pedido por Javier Rabanal y también a Barcelona de LigaPro,

El presupuesto de Independiente del Valle para 2026

Aunque se espera que IDV vuelva a ser protagonista en el mercado de fichajes de la LigaPro, se confirmó que no será por un gran gasto. El club planificó que en 2026 se tenga el mismo presupuesto que ahora en 2025, por lo cual, no se espera un fichaje millonario.

Renato Ibarra se fue campeón de LigaPro 2025.

