CONMEBOL quiere castigar a César Farías, pero Barcelona SC quiere evitarlo con este “pretexto”

El insólito pretexto de Barcelona SC para evitar que la CONMEBOL no sancione a César Farías.

Por Jose Cedeño Mendoza

El pretexto de Barcelona SC para que César Farías llegue ante Botafogo
© Imago/ Edit BVEl pretexto de Barcelona SC para que César Farías llegue ante Botafogo

En el pasado partido de Barcelona SC contra Botafogo por la Copa Libertadores dejó la polémica expulsión de César Farías. El DT venezolano casi “pierde la cabeza” tras un roce contra Barboza. Roldán, árbitro del partido, cortó todo con una tarjeta roja.

Ahora Barcelona SC quiere evitar que la CONMEBOL sancione a su DT apelando cuando se haga oficial el castigo. El equipo amarillo reclamaría, según José Freire, con el justificativo de que Farías solo intentó “defenderse” y el cruce siempre fue su zona técnica.

Además, el ‘Ídolo’ también argumentaría que por la lluvia la cancha no se encuentra en un buen estado y el DT se terminó “resbalando”. Entonces, de ahí su reacción. Sin embargo, el estratega se vio visiblemente molesto y a las fuertes palabras con el DT.

César Farías ya tiene un importante expediente por este tipo de acciones y por temperamental carácter. El entrenador fue suspendido en la LigaPro cuando en una jugada similar a la de Barboza terminó agrediendo a Brian Oyola y Juan Pablo Ruiz.

Barcelona SC considera que tener a César Farías en la zona técnica puede marcar una diferencia para hacer otra hazaña contra Botafogo. No obstante, se ve poco probable que CONMEBOL acepte la apelación y lo deje estar en cancha. Lo más probable es que esté en un palco en el estadio el día del partido.

El contrato de César Farías con Barcelona SC

César Farías tiene contrato con Barcelona SC hasta final de la temporada 2026. El DT venezolano solo llega con un contrato de una temporada con varias cláusulas sobre su salida. Sin embargo, de momento el estratega se mantendría en el club independientemente del resultado.

¿Cuándo juegan Barcelona SC contra Botafogo?

El partido de vuelta entre Barcelona SC y Botafogo se jugará el martes, 10 de marzo de 2026. El encuentro comenzará desde las 19H30 (EC). Los aficionados pueden ver el partido por diferentes plataformas como ESPN, YouTube, Disney+.

En síntesis:

  • César Farías recibió una tarjeta roja tras un incidente con Barboza en la Copa Libertadores.
  • El contrato del técnico con Barcelona SC tiene vigencia hasta el final de la temporada 2026.
  • El partido de vuelta contra Botafogo se disputará el martes 10 de marzo a las 19H30.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
