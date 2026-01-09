Es tendencia:
logotipo del encabezado
Jhojan Julio

Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio

Jhojan Julio puede volver a LigaPro para la siguiente temporada de la mano de uno de los grandes mientras en Liga de Quito lo extrañan.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio Foto: Getty
Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio Foto: Getty

Jhojan Julio fue uno de los jugadores más destacados de las últimas temporadas de LigaPro, y tras más de cinco años en Liga de Quito dio el salto al exterior nuevamente. Para el 2026 sin embargo un grande de LigaPro piensa en su regreso.

Barcelona SC estaría interesado en el volante ecuatoriano, los ‘toreros’ ingresarán más de 5 millones para pagar deudas y poder fichar y el apuntado es el enganche ecuatoriano.

Liga de Quito ya intento su regreso, sin embargo con contrato vigente en Xolos y Querétaro de México, su vuelta ascendería a más de un millón de dólares. En tema salarial se conoce que Julio cobra 1.5 millones de dólares.

La única fórmula para la vuelta de Julio es un préstamo por una temporada con una opción accesible. Jhojan Julio se fue como agente libre de Liga de Quito tras terminar contrato.

En Liga, Jhojan Julio ganó dos Supercopa Ecuador, tres campeonatos ecuatorianos, una Copa Ecuador y una Copa Sudamericana, siendo uno de los históricos del club antes de los 25 años de edad.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Publicidad
César Farías traería dos seleccionados a Barcelona SC para el 2026

ver también

César Farías traería dos seleccionados a Barcelona SC para el 2026

Jhojan Julio – Liga de Quito. Foto: Getty

Jhojan Julio – Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen

  • Jhojan Julio es el futbolista apuntado por Barcelona SC para reforzar su plantilla en 2026.
  • El costo del regreso del jugador desde México ascendería a más de un millón de dólares.
  • Julio percibe actualmente un salario de 1.5 millones de dólares y tiene contrato vigente en México.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Última hora: Alexander Domínguez se va a otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Última hora: Alexander Domínguez se va a otro grande de LigaPro

El volante argentino que podría fichar Barcelona SC para 2026
Fútbol de Ecuador

El volante argentino que podría fichar Barcelona SC para 2026

Sebastián Rodríguez deja la Universidad de Chile y estos equipos de LigaPro lo buscarían
Fútbol de Ecuador

Sebastián Rodríguez deja la Universidad de Chile y estos equipos de LigaPro lo buscarían

No irá al Mundial con Colombia, pero confirma crisis de CR7
Futbol Árabe

No irá al Mundial con Colombia, pero confirma crisis de CR7

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo