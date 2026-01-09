Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio

Jhojan Julio fue uno de los jugadores más destacados de las últimas temporadas de LigaPro, y tras más de cinco años en Liga de Quito dio el salto al exterior nuevamente. Para el 2026 sin embargo un grande de LigaPro piensa en su regreso.

Barcelona SC estaría interesado en el volante ecuatoriano, los ‘toreros’ ingresarán más de 5 millones para pagar deudas y poder fichar y el apuntado es el enganche ecuatoriano.

Liga de Quito ya intento su regreso, sin embargo con contrato vigente en Xolos y Querétaro de México, su vuelta ascendería a más de un millón de dólares. En tema salarial se conoce que Julio cobra 1.5 millones de dólares.

La única fórmula para la vuelta de Julio es un préstamo por una temporada con una opción accesible. Jhojan Julio se fue como agente libre de Liga de Quito tras terminar contrato.

En Liga, Jhojan Julio ganó dos Supercopa Ecuador, tres campeonatos ecuatorianos, una Copa Ecuador y una Copa Sudamericana, siendo uno de los históricos del club antes de los 25 años de edad.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

