El ‘Tin’ Angulo era uno de los únicos delanteros disponibles que tenía Emelec para la temporada 2026. Sin embargo, ahora mismo el delantero ecuatoriano está más cerca de dejar la plantilla eléctrica. El futbolista estaría negociando con un nuevo equipo.

Libertad de Loja estaría negociando con José ‘Tin’ Angulo para que sea su nuevo delantero, según reveló Nicolás Ayala. El futbolista ecuatoriano iría a ser dirigido por ‘Pechón’ León que sería uno de los que más viene presionando para que se pueda dar su fichaje en esta temporada.

Desde Emelec no se ha revelado qué pasa con el jugador, pero el club no vería con malos ojos su salida, siempre y cuando, se llegue a un arreglo financiero para que el delantero se vaya cobrando el dinero que le deben y no termine demandando al ‘Bombillo’.

El ‘Tin’ tuvo un segundo semestre de 2025 muy irregular con el ‘Bombillo’, donde por las lesiones y por las polémicas de las faltas de pago, no pudo brillar como se esperaba. Por lo cual, también se volvió uno de los más criticados por la hinchada de Emelec.

El ‘Tin’ dejaría Emelec. (Foto: Imago)

Otro factor que estaría influyendo en la salida del ‘Tin’ de Emelec, es que el club se ha lanzado de lleno a buscar nuevos delanteros y suenan nombres como los de Luca Klimowicz, que llegaría al ‘Bombillo’ para ser titular. Además, también se habla de otros delanteros.

Los números del ‘Tin’ Angulo en Emelec

Con los colores de Emelec, el ‘Tin’ Angulo jugó un total de 19 partidos en la temporada 2025. Solo marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha poco más de 800 minutos. No obstante, todo su paso estuvo lleno de polémica por las lesiones.

¿Cuál era el sueldo del ‘Tin’ Angulo en Emelec?

Como jugador de Emelec se supo que el ‘Tin’ tenía un sueldo de casi 20 mil dólares al mes. Un sueldo extremadamente elevado, siendo un número al que la nueva directiva azul no está dispuesta a llegar. De ahí que, se apure su salida para la siguiente temporada.

En síntesis: