Brian Oyola dejó Barcelona SC, tras dos temporadas muy irregulares. El delantero argentino era una fuerte opción para llegar a Emelec en el mercado de fichajes y cada vez estaba más cerca del club, no obstante, el ‘Bombillo’ no se terminó de animar y el jugador tiene nuevo equipo.

Oyola será nuevo jugador de Bolívar para esta temporada, según confirmó César Luis Merlo. El argentino deja Ecuador y se va a Bolivia, como varios jugadores de la LigaPro en esta temporada. En ese equipo se encontrará también con Xavier Arreaga, ex Barcelona SC.

Emelec fue el club que más estuvo relacionado con el futuro de Oyola, sin embargo, la oferta no llegó y el volante abandona Ecuador. El ‘Bombillo’ se ha decantado por reforzar otras posiciones y priorizar otras negociaciones en el mercado.

Barcelona SC no recibe ningún dinero por esta salida de Oyola, puesto que, el jugador fue liberado de su contrato tras rescindir su acuerdo. El jugador llega libre y era una opción importante en el mercado, también sonó para llegar a Aucas en algún momento.

Oyola fue uno de los jugadores que más impactó en la LigaPro con la camiseta de Delfín junto a otros jugadores que llegaron a Emelec como Juan Pablo Ruiz y Facundo Castelli. No obstante, las polémicas fuera de la cancha le terminaron costando al club.

Los números de Brian Oyola en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Brian Oyola jugó un total de 66 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 9 asistencias. Números muy bajos para lo que rindió en Delfín, donde marcó 16 goles y dio 11 asistencias en menos partidos.

