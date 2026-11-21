Tras ser bicampeones de la LigaPro, Independiente del Valle se burló de Barcelona SC en su celebración.

Independiente del Valle salió campeón de la LigaPro, y se confirmó como bicampeón de Ecuador. Los ‘Rayados’ vienen dominando el fútbol ecuatoriano desde hace varios años ya, pero ahora sorprendió en su celebración la burla a Barcelona SC

En medio de la celebración y alegría por ser campeones de la LigaPro, los jugadores de IDV protagonizaron un tradicional canto contra Barcelona SC. No deja de sorprender porque en este año el ‘Ídolo’ estuvo muy lejos de competir en el torneo.

En medio de la celebración del campeonato, los jugadores de Independiente del Valle cantaron: “Un minuto de silencio… para Barcelona que está muerto“. El video de este momento se ha vuelto muy viral en redes sociales y generó diferentes comentarios.

En este segundo semestre competencia Barcelona SC fue uno de los primeros que le pudo ganar a IDV en un partido muy polémico en el Monumental. Ese encuentro terminó muy calientes y parece que muchos jugadores de IDV se tenían guardado este mensaje.

DEDICATORIA ESPECIAL 😱👀🫵🏻 || Los jugadores de #Independiente 💙🖤 se acordaron del Ídolo en sus festejos



“Un minuto de silencio para #BarcelonaSC 💛🖤” 🤫🤫🤫 pic.twitter.com/Es5nZatyRD — Ecuagol (@ECUAGOL) November 21, 2026

Por otro lado, esta actitud también “calienta” el partido que ambos tienen que jugar este miércoles, 25 de noviembre en Guayaquil. Este encuentro fue aplazado en un comienzo del campeonato por la fecha FIFA ahora finalmente se jugará y llega muy caliente.

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Los títulos de Barcelona SC vs IDV

Así está la competencia de campeonatos entre Barcelona SC e Independiente del Valle:

LigaPro:

Barcelona SC: 16

IDV: 3

Copa Sudamericana:

IDV: 2

Barcelona SC: 0

Recopa Sudamericana:

IDV: 1

Barcelona SC: 0

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Copa Ecuador:

IDV: 1

Barcelona SC: 0

Supercopa Ecuador:

IDV: 2

Barcelona SC: 0

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En síntesis:

Independiente del Valle se coronó bicampeón de la LigaPro alcanzando su tercer título nacional.

se coronó bicampeón de la alcanzando su tercer título nacional. Barcelona SC recibió cánticos de burla por parte de los jugadores de IDV durante los festejos.

recibió cánticos de burla por parte de los jugadores de durante los festejos. Miércoles 25 de noviembre jugarán Barcelona SC e IDV su partido aplazado en Guayaquil.