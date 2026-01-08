Este jueves 8 de enero de 2026 el PSG se logró coronar campeón de la Supercopa de Francia, tras vencer en los penales al Olympique de Marsella. El equipo de Luis Enrique lo empató al minuto 95′, todo gracias a una espectacular jugada defensiva de William Pacho.

En el final del partido, con el Marsella arriba en el marcador, William Pacho lo entregó todo en el área para rescatar una pelota, que luego rápidamente llegó al arco del rival y que terminó siendo gol de Ramos. En una de las mejores jugadas del año.

Luego en los penales, el PSG fue mejor que su rival y se llevó el primer título del año. Sin embargo, en redes sociales lo que más se ha destacado es como el corte perfecto de William Pacho terminó salvando a su equipo y lo llevó a la gloria en esta Supercopa.

Esta jugada confirma a William Pacho como uno de los mejores defensas del mundo, o el mejor en la actualidad. El central ecuatoriano es una garantía absoluta para el PSG y se lo han reconocido, ya que el central ha ganado diferentes premios.

Este espectacular rendimiento de William Pacho hace que todo Ecuador se ilusione. Porque el central ecuatoriano llegará en el mejor momento para el Mundial 2026 y tendrá a su lado a otro central que viene jugando muy bien como Piero Hincapié.

Los títulos de William Pacho con PSG

En Francia, Pacho ganó una gran cantidad de títulos. El ecuatoriano ya ha sumado a su palmarés 1 Supercopa de Francia, 1 Copa de Francia, 1 Liga de Francia, 1 Champions League y 1 Copa Intercontinental, esta última también en penales a finales de 2025.

El valor de mercado de William Pacho

Actualmente, William Pacho tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. Este valor de mercado también pone al ecuatoriano como uno de los centrales más caros del mercado en la temporada 2026.

