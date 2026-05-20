William Pacho le manda un mensaje a Piero Hincapié a 10 días de jugar la final de la Champions League.

William Pacho ya “palpita” lo que será la final de la Champions League ante Arsenal de Piero Hincapié. El central ecuatoriano llega a defender el título que obtuvo en 2025 y ahora el tricolor le mandó un mensaje al que fue su compañero en IDV.

En zona mixta de los entrenamientos de esta jornada, William Pacho le dijo a Piero Hincapié que confía en que su PSG sea superior al Arsenal y puedan salir campeones en esta edición de la Copa de Europa. Los de Luis Enrique llegan como favoritos.

“Lo conozco a Piero desde Independiente del Valle, somos muy buenos amigos. Estoy muy feliz por él, pero yo confío mucho en mi equipo para la Final“, comentó Pacho a los micrófonos de TNT Sports. ‘Pachito’ es el primer ecuatoriano en ganar una Champions.

Por su parte, Piero Hincapié llega muy “emocionado” para este partido, porque el central ecuatoriano se acaba de coronar campeón de la Premier League y su Arsenal volvió a levantar este título después de 22 años. La confianza es total en los ‘Gunners’.

Pacho es el primer ecuatoriano en ganar la Champions League. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Hincapié estará disputando también su segunda gran final europea, después de que en 2024, el ecuatoriano jugó la final de la Europa League que acabó perdiendo con el Leverkusen. Ahora buscará ser el segundo ecuatoriano en ganar esta “Orejona”.

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¿Cuándo se jugará la final de la Champions League?

La final de la Champions League entre PSG y Arsenal se jugará el próximo sábado, 30 de mayo de 2026. La final para ver a los dos jugadores ecuatorianos comenzará desde las 11H00 (EC).

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