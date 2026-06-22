Tras su pésimo Mundial 2026: Arsenal tendría una nueva decisión con Piero Hincapié y Real Madrid observa

Aunque su Mundial es de lo peor con la Selección de Ecuador, Piero Hincapié sigue interesando a gigantes de Europa y Arsenal toma una decisión.

El Mundial 2026 de Piero Hincapié es uno de los “peores” torneos que el jugador ecuatoriano ha jugado defendiendo los colores de la Selección de Ecuador. No obstante, eso no ha sido un limitante para que, por ejemplo, Real Madrid vuelva a preguntar por él.

En todo este contexto, el Daily Mail Sport confirma que Arsenal podría estar abierto a autorizar una posible venta de Piero Hincapié en el siguiente mercado de fichajes. El club tiene la obligación de compra y luego podrá negociarlo si ese es el deseo final.

Arsenal sabe que tiene una gran defensa y que la temporada que viene muchos jugadores no van a querer ser suplentes o parte de una rotación, entre ellos Hincapié o Calafiori. Por lo cual, la decisión de una venta está sobre la mesa y sería un ingreso millonario muy importante.

Ahora desde España, Rodra confirmó que Real Madrid nuevamente ha consultado por Piero Hincapié. Los ‘Merengues’ lo vienen siguiendo desde hace tiempo ya, sin embargo, la negociación no sería fácil por el elevado precio que estarían pidiendo los ‘Gunners’ por él.

Piero Hincapié está en el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié quedó muy expuesto ante Diomande en el primer partido del Mundial 2026 entre Ecuador y Costa de Marfil. En el segundo contra Curazao se lo vio un poco más seguro, pero nuevamente quedó muy expuesto en ciertas jugadas y mostrando un nivel muy bajo para lo que viene siendo su temporada.

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El valor de mercado de Piero Hincapié

Arsenal compraría a Piero Hincapié por más de 52 millones de libras y ahora el jugador ecuatoriano tiene un valor de mercado de 50 millones, de acuerdo a Transfermarkt. No obstante, los de Londres lo venderían por una cifra que ronde los 60 y 70 millones.

Los números de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié solo lleva una temporada en Arsenal y esta ha sido muy buena. Jugó 39 partidos, marcó 1 gol y dio 2 asistencias. Sumó más de 2.700 minutos en cancha, salió campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League.

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En síntesis:

Arsenal evalúa la venta de Piero Hincapié en el próximo mercado de fichajes.

evalúa la venta de en el próximo mercado de fichajes. El Real Madrid realizó consultas por el pase del defensor ecuatoriano Piero Hincapié .

realizó consultas por el pase del defensor ecuatoriano . Piero Hincapié se coronó campeón de la Premier League durante su temporada con Arsenal.