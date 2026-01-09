Es tendencia:
Alexander Domínguez

Última hora: Alexander Domínguez se va a otro grande de LigaPro

El histórico Alexander Domínguez dejará Liga de Quito y con mucha sorpresa se va a otro grande de LigaPro para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Alexander Domínguez se va a otro grande de LigaPro Foto: Getty
Alexander Domínguez se va a otro grande de LigaPro Foto: Getty

Alexander Domínguez lleva meses siendo uno de los rumores de salida de Liga de Quito para la siguiente temporada y ahora con mucha sorpresa revelan que se va a otro grande de LigaPro.

Barcelona SC está cerrando detalles para llevarse al arquero ecuatoriano según El Canal del Fútbol. El arquero iría al club ‘torero’ por la salida de Ignacio De Arruabarrena, que tiene ofertas del exterior.

Alexander Domínguez peleará el puesto con José Contreras pero buscará ser titular, algo que no tiene en Liga de Quito con la recuperación de Gonzalo Valle cada vez más cerca.

La salida de Domínguez obligará a Liga de Quito a buscar a otro arquero, hace semanas trascendió que los ‘albos’ preguntaron condiciones por Nelson Insfrán de Gimnasia y Esgrima.

Emelec, Aucas, Nacional de Uruguay, Peñarol, Olimpia son algunos de los equipos que también sondearon a Domínguez. El arquero regresó a Liga de Quito en el 2023 y ganó cuatro títulos en tres años.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio

Bombazo: Grande de LigaPro va por el regreso de Jhojan Julio

Alexander Domínguez – Liga de Quito. Foto: Getty

Alexander Domínguez – Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen

  • Alexander Domínguez está cerca de ser nuevo arquero de Barcelona SC tras dejar Liga de Quito.
  • El portero ecuatoriano consiguió cuatro títulos en tres años durante su última etapa con los “albos”.
  • La llegada de Domínguez a Barcelona se daría ante la posible salida del uruguayo Ignacio De Arruabarrena.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
