Kendry Páez fue el bombazo del mercado, pero fue una petición de Marcelo Gallardo. Hoy el histórico DT ya no forma parte de River y fue reemplazado por Eduardo el ‘Chacho’ Coudet. En medio de todos los rumores, el mismo club compartió una foto de Páez.

En sus cuentas oficiales, River mostró que los jugadores estuvieron presentes en una nueva jornada de entrenamiento. Donde se destaca la presencia de Kendry Páez. El ecuatoriano ya no tiene problemas en el hombro y seguramente irá sumando minutos en las siguientes semanas.

Este fin de semana estuvo suspendido el campeonato argentino lo que le terminó dando más tiempo al ‘Chacho’ para conocer a sus nuevos jugadores. Su gran debut será el próximo jueves, 12 de marzo de 2026, cuando acabe enfrentando a Huracán.

Kendry venía sumando minutos y oportunidades con River Plate y con Gallardo como DT, sin embargo, ahora tiene que “volver de 0” y ganarse la confianza de un nuevo entrenador. En el último partido ante Independiente Rivadavia, no sumó minutos en la cancha.

Ahora sin problemas físicos y ya con varias sesiones de entrenamiento se espera que Kendry Páez puede jugar más minutos con River en el campeonato argentino y a nivel internacional. Al ecuatoriano también pronto le vendrá el debut internacional en Copa Sudamericana.

Los números de Kendry Páez con River Plate

Las lesiones y la irregularidad jugando en Francia pasaron factura al ecuatoriano, por lo cual, el tricolor apenas ha jugado en esta temporada un total de 3 partidos, en los que apenas ha sumado 70′ minutos. El ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Con River, Kendry tiene un contrato hasta mediados de la temporada 2027. Por lo cual, tendrá varios meses para trabajar con Coudet en la búsqueda de sumar minutos y regularidad que le permitan llegar con las mejores sensaciones al Mundial 2026.

En síntesis: