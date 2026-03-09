Piero Hincapié será jugador permanente de Arsenal, una vez que el club ejecute la opción de compra a finales de temporada. El ecuatoriano se unirá de manera definitiva al club de Londres por los siguientes años, en una negociación que se hizo desde mediados de 2025.

En la negociación, Arsenal se guardó una opción de compra por el ecuatoriano de 50 millones de euros. Por lo cual, esta será la cifra que pague el club. No obstante, ahora mismo el valor de Hincapié es otro y es por eso que no deja de ser un gran negocio para los del Norte de Londres.

De acuerdo a diferentes portales como FotMob o FootballTransfers, el valor de Piero Hincapié supera los 60 millones y alcanza los 75 millones. De ahí que, Arsenal esté haciendo un negocio muy bueno con el que hoy por hoy es uno de los mejores centrales del mundo.

Piero Hincapié “presionó” para ir a Arsenal a final del mercado, y es que el ecuatoriano estaba en planes de Tottenham, pero una vez que el equipo de Mikel Arteta entró en la operación, el tricolor solo se veía vistiendo los colores del ‘Cañón’.

Hincapié ha llegado a otro nivel con Arteta. (Foto: GettyImages)

Esta temporada no comenzó como se esperaba para Hincapié, sin embargo, el ecuatoriano le pudo dar la vuelta con trabajo y esfuerzo. Ahora es el lateral izquierdo titular del líder de la Premier League y candidato a ganarlo todo en esta temporada.

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ya ha jugado un total de 27 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano suma 1 gol y 1 asistencia en más de 1.800 minutos. Por lo cual, junto a Saliba, Gabriel y Timber, han formado la mejor defensa de Europa.

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié llegaría a cobrar más de 7 millones cuando se haga efectiva su compra. El defensa y ex Independiente del Valle, pasará a ser uno de los mejores pagados del club de Londres. Es el primer ecuatoriano en jugar con Arsenal.

En síntesis: