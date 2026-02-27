Flamengo no pudo remontar el 1-0 de la ida e incluso perdió de local contra Lanús y dejó ir la Recopa Sudamericana, uno de los más apuntados fue el ecuatoriano Gonzalo Plata. El extremo fue de los más señalados y desde Brasil le ponen apodo y revelan decisiones.

En Brasil a Gonzalo Plata lo llaman “alérgico al gol”, por su error en la final en dónde se quedó solo frente al arquero y remató muy cruzado. Flamengo está muy descontento con el rendimiento del equipo en este inicio de temporada.

Flamengo irá a buscar un delantero centro que pueda cubrir el lugar que por ahora tiene Plata. El ecuatoriano es extremo adaptado como falso 9 ya que Pedro no entra en consideración del DT.

Tras gastar 50 millones de dólares en Lucas Paquetá, podrían darse salidas para fichar nuevos refuerzos. Gonzalo Plata tiene ofertas de Europa y con un precio cerca de los 35 millones de dólares el ecuatoriano podría salir.

Gonzalo Plata apenas lleva dos temporadas en Brasil y aunque suena para salir, el año histórico 2025 tuvo al seleccionado de Ecuador como figura. El Fla ganó seis títulos en el año.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

Actualmente, Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, de acuerdo a Transfermark. No obstante, al firmar un contrato hasta 2029 y con un Mundial muy cerca, Flamengo solo lo dejaría salir si es por 30 millones o más. La Premier lo sigue de cerca.

