¡Urgente! ¿Lo convoca o lo descarta? Marcelo Gallardo tomaría esta decisión con Kendry Páez

La contundente decisión de Marcelo Gallardo con el llamado de Kendry Páez a la Selección de Ecuador.

Este sábado 19 de septiembre de 2026 se reveló que Kendry Páez no jugará con la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo como DT. El entrenador argentino lo conoció en River Plate y respaldó su talento, mientras estuvo en la cancha, pero ahora todo ha cambiado.

De acuerdo a la revelación de Federación Postera, Marcelo Gallardo ha decidido no contar con Kendry Páez para estos amistosos en la fecha FIFA, los cuales se jugarán en Asia. El joven jugador ecuatoriano busca minutos ahora en el Sub-21 de Chelsea.

No deja de sorprender que Gallardo no lleve a Kendry Páez después de que el ecuatoriano y el ‘Muñeco’ compartieran momentos en River Plate. El joven jugador tricolor no vive el mejor momento de su carrera, puesto que, no tiene equipo en primera.

Las polémicas también vienen siendo un tema complicado para Kendry Páez, puesto que, durante estas últimas temporadas son una constante en su carrera. Primero en Estrasburgo en Francia y posteriormente en Argentina, el ecuatoriano siempre estuvo rodeado por escándalos.

Marcelo Gallardo llegó a la Selección de Ecuador. (Foto: @FEFecuador)

Gallardo ya reveló que su nueva lista con la Selección de Ecuador tendrá a varios jugadores que estuvieron en el Mundial 2026 con ‘La Tri’. Esa será la base del entrenador para vivir nuevos retos en Ecuador y desde ahí comenzar el proceso de recambio.

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El futuro de Kendry Páez

Ahora mismo Kendry Páez juega en el Sub-21 de Chelsea y se espera que siga así en estos 3 meses y posteriormente el jugador se vaya a otro club en enero. Lo más probable es que vuelva a ser cedido para recuperar el nivel y pueda jugar en el siguiente semestre.

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