¿Marcelo Gallardo tendrá un asistente ecuatoriano en ‘La Tri’? Así está esa posibilidad

Se habló de Patricio Urrutia y Antonio Valencia, pero así está la posibilidad de tener un asistente ecuatoriano en el cuerpo técnico de Gallardo.

Durante las últimas semanas se habló de la chance de que un asistente ecuatoriano llegue al equipo de Marcelo Gallardo, varios candidatos sonaron, nombres como Antonio Valencia o Patricio Urrutia estuvieron en el radar. Ahora se aclara esa posibilidad.

Lo primero es visible, y es que en la presentación de Marcelo Gallardo, cuando se anunció a su cuerpo técnico, no se vio a ninguna leyenda ecuatoriana en él. Además, desde la FEF no se tocó el tema sobre tener un histórico de Ecuador trabajando con el ‘Muñeco’.

Además, de acuerdo a la información de Carlos Víctor Morales, ha quedado totalmente descartada la posibilidad de que un histórico de la Selección de Ecuador acompañe a Marcelo Gallardo. El entrenador argentino trabajará con su equipo habitual.

Gallardo no va a Ecuador con Matías Biscay

El histórico asistente de Marcelo Gallardo con el que ganó todo en River Plate no lo acompaña en este reto en Ecuador. Aunque no está descartado que se una más adelante, ahora no está. Por su ausencia también creció la chance de tener a un ecuatoriano en el equipo del ‘Muñeco’.

Una camiseta que representa a todo un país. 🇪🇨



Una bandera que nos acompaña siempre.❤️



Porque estemos donde estemos, a donde vamos, somos locales.



Nuestra gente. Nuestra identidad. Nuestros colores.



Esto es Ecuador. Esto es La Tri.#NuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/RbDe6N9WJx — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 17, 2026

Gallardo también aclaró que su equipo sí trabajará con las inferiores de Ecuador, pero su foco estará en el equipo mayor, por lo cual, no estará tan ligado a nivel deportivo a esas categorías. El ‘Muñeco’ apenas vive sus primeros momentos como DT de Ecuador.

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Los referentes que sonaron para acompañar a Gallardo en Ecuador

Hubo 3 nombres en la órbita de acercarse a la Selección de Ecuador como asistente de Gallardo. Los candidatos eran Segundo Castillo, Patricio Urrutia y Antonio Valencia. Todos ahora mismo no estarían en planes de ser ese “fichaje” en ‘La Tri’.

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En síntesis: