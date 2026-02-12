“Un último baile…” Emelec quiere romper el mercado de la LigaPro con este fichaje

Emelec sigue trayendo a nuevos jugadores y el club ahora apunta a romper la LigaPro con un fichaje sorpresivo. El club está muy cerca de acordar el regreso de un nuevo jugador que daría mucho de que hablar si finalmente lo contratan para el comienzo de la LigaPro.

De acuerdo a la revelación de José Alberto Molestina en De Una, hay una importante intención de un “Último Baile…” entre Ángel Mena y Emelec. El club azul estaría muy cerca de un acuerdo para tener de regreso a una de sus grandes leyendas.

Sin embargo, todo depende de cómo vaya el camino de Orense en la Copa Sudamericana. El club de Machala tiene que jugar un partido de clasificación ante Macará y este encuentro definirá si juegan el torneo internacional o no. En caso de avanzar, Mena se quedaría a cumplir su contrato.

Las motivaciones del fichaje de Ángel Mena por Emelec también vienen de la nueva directiva, que está trabajando en construir un equipo fuerte para primero volver a competir a nivel nacional. Por lo cual, buscan jugadores que sepan lo que es jugar en un grande, pero que también se adapten a su realidad económica.

Ángel Mena tuvo un regreso muy sonado a la LigaPro en 2025, no obstante, se perdió varios partidos importantes por lesión y eso le costó a su equipo. En este 2026, ya nuevamente adaptado al fútbol ecuatoriano promete ser un gran año para el jugador.

Los números de Ángel Mena en 2025

Con la camiseta de Orense en la temporada 2025, Ángel Mena llegó a jugar un total de 26 partidos entre todas las competencias. Ganó 5 goles y dio 4 asistencias. Estuvo en cancha más de 2000 minutos, pero no terminó de aportar lo que se esperaba.

¿Cuántos años tiene Ángel Mena?

Actualmente, Ángel Mena tiene 38 años y esa es la edad con la que competirá en esta temporada de la LigaPro. De ahí que, al jugador no le quede “mucho tiempo” de futbolista y el regreso a Emelec se puede pasar y no terminarse dando para 2026.

En síntesis: