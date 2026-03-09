Es tendencia:
Ángelo Preciado

VIDEO | El brutal puñetazo de Ángelo Preciado en la batalla campal de Atlético Mineiro vs Cruzeiro

Se reveló el puñetazo por el cual fue expulsado Ángelo Preciado en el partido de Cruzeiro contra Atlético Mineiro.

Jose Cedeño Mendoza

Ángelo Preciado se fue expulsado en el partido de Mineiro contra Cruzeiro
© Imago/ Edit BVÁngelo Preciado se fue expulsado en el partido de Mineiro contra Cruzeiro

Atlético Mineiro y Cruzeiro protagonizaron una de las batallas campales más vergonzosas y fuertes en la historia del fútbol brasileño. En el informe arbitral se registran 23 expulsiones, siendo el partido con más jugadores expulsados en la historia del fútbol mundial.

En medio de toda la pelea, muchos aficionados ecuatorianos se preguntan por qué hicieron sus representantes, puesto que, los 3 jugadores de Mineiro (Preciado, Franco y Minda) terminaron siendo expulsados, mientras Arroyo de Cruzeiro no.

De momento, solo se ha revelado como Ángelo Preciado terminó agrediendo a un rival. El lateral ecuatoriano fue a una pelea en la que estaba Hulk y arrojó un gran puñetazo en el rostro de un jugador de Cruzeiro. Por eso se ganó una tarjeta roja.

No es la primera vez, que Ángelo Preciado se va expulsado o protagoniza una jugada “violenta” en el fútbol. Cuando estaba en Independiente del Valle jugando la Copa Libertadores Sub-20, el jugador se fue expulsado contra River Plate, donde incluso los amenazó con el banderín del córner.

No se ha revelado qué pasó con Franco y Minda para ser expulsados. Ambos jugadores estuvieron alejados al comienzo de la pelea, sin embargo, los 2 cuentan en el informe del árbitro y salieron con roja. Es muy probable, que se metieran en algún encuentro.

¿Cuántos expulsados hubo en el Atlético Mineiro vs Cruzeiro?

VIDEO | Jean Pierre Arroyo Vernaza sufre una terrible y escalofriante lesión en Independiente del Valle

VIDEO | Jean Pierre Arroyo Vernaza sufre una terrible y escalofriante lesión en Independiente del Valle

En total se registran 23 expulsados en el partido de Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Fueron expulsados 12 jugadores de Cruzeiro, mientras que de Mineiro se fueron expulsados un total de 11 jugadores. Se esperan sanciones más graves durante de la semana.

Los números de Ángelo Preciado con Atlético Mineiro

Ángelo Preciado ha jugado con Atlético Mineiro un total de 8 encuentros, sumando más de 400 minutos. No obstante, el lateral ecuatoriano no ha sumado ni goles ni asistencias, y eso ya empieza a ser alarmante para su primera temporada en Brasil.

Encuesta

¿Debe ser sancionado de manera ejemplar Ángelo Preciado?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • El informe arbitral registró 23 expulsiones, la cifra más alta en la historia del fútbol mundial.
  • Los ecuatorianos Ángelo Preciado, Alan Franco y Alan Minda recibieron la tarjeta roja en el Atlético Mineiro.
  • Ángelo Preciado agredió a un rival con un puñetazo, sumando 8 partidos jugados sin goles ni asistencias.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Ver en VIVO Cruzeiro vs Flamengo por la Copa Libertadores
América

Ver en VIVO Cruzeiro vs Flamengo por la Copa Libertadores

Cambió el uniforme, pero se sigue vistiendo de héroe
América

Cambió el uniforme, pero se sigue vistiendo de héroe

Gallardo sorprendió a todos con uno de los titulares para enfrentar a Cruzeiro
Conmebol

Gallardo sorprendió a todos con uno de los titulares para enfrentar a Cruzeiro

El futuro de Ruidíaz podría estar en Brasil
América

El futuro de Ruidíaz podría estar en Brasil

