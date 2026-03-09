¿Cómo funciona la presoterapia? la técnica utilizada por Cristiano Ronaldo para recuperarse de su lesión antes del Mundial

“Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos Al Nassr!”. Por medio de este mensaje Cristiano Ronaldo rompió el silencio alrededor de su lesión del tendón de la Corva. El portugués pronto irá a Madrid para tratarse, pero mientras tanto utiliza una técnica llamada presoterapia para buscar llegar de la mejor forma posible a su último Mundial. Así funciona un tratamiento evolucionario.

Por presoterapia entendemos: técnica de tratamiento que consiste en aplicar presión positiva en tejidos específicos de las piernas. Pasándolo a ‘castellano’, supone un sistema con el cual se aprietan las piernas del deportista para que este mejore su salud cardiovascular, el recorrido de la sangre por esa zona del cuerpo y que por ende, se aceleren los tiempos de recuperación en dolencias musculares. En cuanto al caso de CR7 con los tendones, será más que beneficioso para bajar la hinchazón de la zona que será tratada más a fondo en Madrid.

La máquina incluye una botas que van recibiendo presión desde el computador central que la acompaña. Por este se va inflando para generar esa presión en las piernas y por ende, el recorrido de la sangre de manera más acelerada. Desbloquea hematomas, la hinchazón tras la práctica deportiva e igualmente, sirve a modo de masaje para relajar los músculos de esa zona.

“La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos…Viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo”, fue el comunicado de Jorge Jesús que empezó a desatar los temores sobre la salud de CR7. Recordemos que tenía amistosos como el de México en el Azteca para finales de marzo más que pactados.

La presoterapia suele aplicarse por periodos de 30 a 45 minutos. Todo esto en un tratamiento que suele ir para deportistas desde las 8 a las 12 sesiones. Cualquier puede hacérsela y en países como España los costes van desde 50 euros por cada uso de esta técnica. CR7 pronto irá a España mientras su tendón de la Corva tiene a toda Arabia Saudita como Portugal cruzando los dedos.

