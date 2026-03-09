Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Árabe

¿Cómo funciona la presoterapia? la técnica utilizada por Cristiano Ronaldo para recuperarse de su lesión antes del Mundial

Es el modo de recuperación elegido por CR7 para terminar sus lesiones y poder jugar el Mundial. Así funciona la presoterapia.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

Sigue a Bolavip en Google!
Presoterapia, la fórmula de CR7 para llegar al 100% al Mundial.
© GETTYPresoterapia, la fórmula de CR7 para llegar al 100% al Mundial.

“Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos Al Nassr!”. Por medio de este mensaje Cristiano Ronaldo rompió el silencio alrededor de su lesión del tendón de la Corva. El portugués pronto irá a Madrid para tratarse, pero mientras tanto utiliza una técnica llamada presoterapia para buscar llegar de la mejor forma posible a su último Mundial. Así funciona un tratamiento evolucionario.

Por presoterapia entendemos: técnica de tratamiento que consiste en aplicar presión positiva en tejidos específicos de las piernas. Pasándolo a ‘castellano’, supone un sistema con el cual se aprietan las piernas del deportista para que este mejore su salud cardiovascular, el recorrido de la sangre por esa zona del cuerpo y que por ende, se aceleren los tiempos de recuperación en dolencias musculares. En cuanto al caso de CR7 con los tendones, será más que beneficioso para bajar la hinchazón de la zona que será tratada más a fondo en Madrid.

La máquina incluye una botas que van recibiendo presión desde el computador central que la acompaña. Por este se va inflando para generar esa presión en las piernas y por ende, el recorrido de la sangre de manera más acelerada. Desbloquea hematomas, la hinchazón tras la práctica deportiva e igualmente, sirve a modo de masaje para relajar los músculos de esa zona.

“La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos…Viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo”, fue el comunicado de Jorge Jesús que empezó a desatar los temores sobre la salud de CR7. Recordemos que tenía amistosos como el de México en el Azteca para finales de marzo más que pactados.

Tweet placeholder

La presoterapia suele aplicarse por periodos de 30 a 45 minutos. Todo esto en un tratamiento que suele ir para deportistas desde las 8 a las 12 sesiones. Cualquier puede hacérsela y en países como España los costes van desde 50 euros por cada uso de esta técnica. CR7 pronto irá a España mientras su tendón de la Corva tiene a toda Arabia Saudita como Portugal cruzando los dedos.

Publicidad

Datos claves  

  • Cristiano Ronaldo viajará a España para tratar su lesión en el tendón de la corva.
  • El tratamiento de presoterapia para el portugués requiere sesiones de 30 a 45 minutos.
  • El entrenador Jorge Jesús calificó la lesión del delantero como más grave de lo pensado.
No es por su lesión: Cristiano Ronaldo puede quedarse sin jugar hasta nuevo aviso

ver también

No es por su lesión: Cristiano Ronaldo puede quedarse sin jugar hasta nuevo aviso

¿Corre riesgo la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

ver también

¿Corre riesgo la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Lucas Cárdenas Utrilla
Lucas Cárdenas Utrilla
Lee también
Lorenzo y una advertencia a Cristiano por el duelo Colombia vs. Portugal
Fútbol de Colombia

Lorenzo y una advertencia a Cristiano por el duelo Colombia vs. Portugal

Los hinchas colapsan la venta de entradas para ver a CR7 en México
FIFA

Los hinchas colapsan la venta de entradas para ver a CR7 en México

La inesperada decisión que tomó Falcao que no cayó bien en Turquía
Europa

La inesperada decisión que tomó Falcao que no cayó bien en Turquía

Una mancha letal: Cristiano Ronaldo, acusado de abuso sexual
Europa

Una mancha letal: Cristiano Ronaldo, acusado de abuso sexual

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo