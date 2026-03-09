Es tendencia:
Emelec

Miller Bolaños fue víctima de insultos racistas en el Estadio Monumental

El volante ecuatoriano no pudo brillar en el Clásico del Astillero y se llevó varios insultos de los aficionados.

Por Jose Cedeño Mendoza

El Clásico del Astillero aún sigue dejando “tela para cortar”. Ahora se revelaron imágenes donde se escuchan insultos racistas a Miller Bolaños. El delantero ecuatoriano fue a cobrar un tiro de esquina y le arrojaron más de 10 botellas y se dieron varios insultos.

Al momento de cobrar el tiro de esquina se dieron varios insultos de los aficionados y también ciertas respuestas de Miller Bolaños. En medio de todo este encuentro, se escuchan varios cánticos racistas, de esos que dicen: “Uh, Uh, Uh, Uh”, haciendo un símil con el sonido de un primate.

Bolaños acabó cobrando el tiro de esquina y no pasó a más. Poco después cuando fue reemplazado, el ecuatoriano también recibió varios insultos y silbidos. La relación del ‘Killer’ con la afición de Barcelona SC es muy mala tras la final de 2014, donde el jugador marcó un doblete para que Emelec le gane a Barcelona SC.

El árbitro tomó nota de los lanzamientos contra Bolaños y de la actitud de los aficionados. Sin embargo, todo dependerá de su informe para que exista algún tipo de sanción. Además, Bolaños no reportó los insultos racistas para que siga un protocolo.

El Clásico del Astillero siempre suele ser un “partido caliente” y este último tuvo la particularidad que confirmó la “paternidad” de Barcelona SC contra Emelec en los últimos partidos. El ‘Ídolo’ ya le ha ganado al equipo amarillo un total de 4 partidos consecutivos.

Barcelona SC recibiría sanciones tras el Clásico del Astillero

VIDEO | El brutal puñetazo de Ángelo Preciado en la batalla campal de Atlético Mineiro vs Cruzeiro

VIDEO | El brutal puñetazo de Ángelo Preciado en la batalla campal de Atlético Mineiro vs Cruzeiro

Se espera que Barcelona SC sí sea sancionado tras el Clásico del Astillero. Se dieron varios hechos que están en contra del reglamento como el encendido de Bengalas, arrojamientos de objetos a la cancha, entre otros aspectos. Las sanciones se conocerán el miércoles.

En síntesis

  • Miller Bolaños fue víctima de insultos racistas y lanzamiento de objetos por parte de la hinchada de Barcelona SC.
  • El árbitro registró en su informe el lanzamiento de más de 10 botellas, lo que generaría sanciones para el club local.
  • Barcelona SC mantiene una racha de 4 victorias consecutivas sobre Emelec tras el último Clásico del Astillero.
