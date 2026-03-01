Es tendencia:
VIDEO | ¡Tranquilos! El tremendo empujón de Moisés Caicedo a Piero Hincapié

El partido entre el Arsenal y el Chelsea tuvo un insólito momento entre los ecuatorianos Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Por Gustavo Dávila

Piero Hincapié y Moisés Caicedo fueron titulares respectivamente en el Arsenal y Chelsea, y entre las acciones de juegos hubo un momento que sorprendió a los ecuatorianos. En un momento de calentura, Niño Moi empujó fuerte a su compatriota.

El árbitro había parado el juego y Piero Hincapié se encontraba con el balón retenido para quemar unos segundos, esto no gustó a los jugadores del Chelsea. Moisés Caicedo vino de atrás para empujar a Hincapié a las vallas publicitarias.

El central ecuatoriano fue al árbitro a reclamar al igual que jugadores de ambos equipos, Moisés Caicedo fue a justificar que estaba deteniendo el balón antirreglamentariamente.

Cuando ambos se encontraron no cruzaron palabras sobre lo ocurrido y se enfocaron nuevamente en el partido. Arsenal gana 2-1 al Chelsea, el tanto ‘blue’ fue justamente autogol de Piero Hincapié.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo alcanzó un valor histórico en toda su carrera, ya que el ecuatoriano tiene un precio de 110 millones, de acuerdo al análisis de Transfermarkt. Ahora mismo es el jugador de la Selección de Ecuador más caro de todo el once titular.

Jonatan Álvez tiene nuevo club para el 2026 ¿volvió a LigaPro?

Jonatan Álvez tiene nuevo club para el 2026 ¿volvió a LigaPro?

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

En resumen

  • Arsenal venció 2-1 al Chelsea con la titularidad de Piero Hincapié y Moisés Caicedo.
  • Piero Hincapié marcó un autogol que representó el único tanto para el equipo visitante.
  • Moisés Caicedo empujó a su compatriota contra las vallas tras una retención de balón.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
