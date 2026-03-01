Es tendencia:
Los señalados por los hinchas de Emelec tras el empate contra Delfín: “Sufriremos otra vez”

Emelec debutó en LigaPro con un empate ante Delfín SC y los hinchas señalaron a algunos jugadores que arrancaron mal.

Por Gustavo Dávila

Los señalados por los hinchas de Emelec tras el empate contra Delfín: "Sufriremos otra vez" Foto: IMAGO

Emelec arrancó la LigaPro 2026 con un empate ante Delfín SC y pese a que hubo algunos tramos de mejoría y los azules tuvieron nombres destacados, los hinchas se fueron descontentos. Los aficionados tienen a sus primeros señalados

Sin duda Angelo Mina fue de los más cuestionados, el ecuatoriano falló en la jugada del gol que terminó en el empate de Delfín SC. Otro que también fue apuntado en la media para atrás fue Aníbal Leguizamón, quién fue alineado como volante 5 por Vicente Sánchez.

Estalin Segura fue muy aplaudido por su rendimiento, sin embargo su expulsión lo condicionó y para muchos hinchas pudo haber sido evitable. Romario Caicedo tampoco convenció y en redes señalaron que los azules deben buscar otro lateral derecho.

No todos fueron criticados, en la parte ofensiva del plantel Francisco Pizzini, Gonzlao Napoli, Víctor Griffith, Luca Klimowicz y Miller Bolaños fueron elogiados.

Emelec termina en el fondo de la tabla de posiciones con un -2 producto de la sanción recibida el año anterior. Los azules no jugaron su primer partido por reprogramación.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

En resumen

  • Emelec empató contra Delfín SC en el inicio de la LigaPro 2026.
  • El club inicia con -2 puntos en la tabla debido a una sanción anterior.
  • Estalin Segura fue expulsado tras ser uno de los jugadores más destacados del partido.
Gustavo Dávila
