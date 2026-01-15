Xavier Arreaga se va al exterior tras salir de Barcelona

Uno de los jugadores que dejó Barcelona SC para este 2026 fue Xavier Arreaga, quién no llegó a un acuerdo económico para seguir en el equipo. El defensor ecuatoriano sonó para LigaPro pero finalmente se va al exterior.

El central ecuatoriano regresa al extranjero para sumarse al Bolívar de Bolivia, en lo que representa una nueva salida del jugador al exterior tras haber estado años en el Seattle Sounders de la MLS.

El ecuatoriano, con algo de sorpresa por las críticas, entró en planes para seguir en Barcelona pero no aceptó la reducción de salario que le propuso Barcelona, por lo que rescindió contrato.

Xavier Arreaga no se va solo ya que el Bolívar firmó también a Christian Alemán para el 2026. El volante ecuatoriano y Arreaga vuelven a coincidir en otro equipo tras el Barcelona 2016 y 2017.

Xavier Arreaga – Selección Ecuador – Foto: Getty.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

