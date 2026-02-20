La Selección Colombia encendió alarmas la semana pasada tras rumores de un interés de Boca Juniors y Juan Román Riquelme por Néstor Lorenzo, y la FCF ya piensa en posibles reemplazos. Con algo de sorpresa, revelan que un DT de la Premier League está en planes.

Según VAR Caracol en su retransmisión en AS Colombia dieron a conocer que Oliver Glasner podría ser el entrenador de Colombia luego del Mundial 2026. El DT se encuentra actualmente dirigiendo al Crystal Palace de Inglaterra.

Glasner viene haciendo historia en Inglaterra tras haber ganado dos títulos con el club, ambos los primeros en la historia del club y siendo vencedor ante el Liverpool y Manchester City.

Pese al éxito conseguido, en los últimos días el DT ha expresado inconformidad con algunas situaciones del club y puso incluso en duda su continuidad. El austriaco no ha tenido experiencia en el fútbol de selecciones.

A nivel de clubes, Glasner ha ganado los dos títulos con el Crystal Palace, la Europa League con el Eintracht Frankfurt de Alemania, y la segunda división de Austria con el LASK Linz.

El contrato de Lorenzo con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo tiene contrato con la Selección Colombia hasta julio de 2026, cuando el Mundial termina. Después de eso, el DT tendrá que definir su futuro con varios interesados en que sea su nuevo DT. No se descarta un intento de la Federación Colombiana.

