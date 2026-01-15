Liga de Quito está lejos de terminar de armar el plantel para la siguiente temporada y es que mientras presentó ya cinco refuerzos, también alista salidas. Los ‘albos’ no cuentan con varios jugadores que confirman saldrán para otros equipos de la LigaPro 2026.

Eduardo Álvarez, directivo de Liga de Quito, conversó con Área Deportiva, sobre los futbolistas que no entran en planes y confirmó que: Madison Julio, Michael Bermúdez, Yeltzin Erique, Freddy Mina, Luis Estupiñán y Juan Chalacán no serán tomados en cuenta.

De estos nombres llamó la atención de Madison Julio, ya que entran con el club desde diciembre y en principio parecía que iba a ser considerado por Tiago Nunes pero ahora será cedido.

En el caso de Bermúdez y Erique son dos jóvenes elementos que estarán cedidos para que tengan minutos y puedan volver con más rodaje. Liga aún busca tres refuerzos más.

Liga de Quito también hizo oficial la salida de Bryan Ramírez, quién tras tres años en el club se va con cuatro títulos y siendo figura del club y convocado a la Selección de Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Madison Julio – LDUQ. Foto: LDU

