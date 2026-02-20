El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol: por primera vez, 48 selecciones competirán en una Copa del Mundo, transformando por completo la estructura de la eliminación directa. Los octavos de final dejarán de ser la primera barrera eliminatoria y pasarán a ser el segundo filtro, después de los dieciseisavos de final. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta fase crucial que definirá los ocho clasificados a cuartos.

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026:

La fase de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una novedad histórica: será la primera vez que los equipos clasificados a esta fase provengan de una ronda de dieciseisavos y no de una fase de grupos. Todo el calendario de los octavos de final, así, se retrasa y estará comprimido entre el sábado 4 y el martes 7 de julio. Los dieciseisavos terminan el viernes 3 y de inmediato ya dará comienzo esta instancia de la competencia, que tendrá cuatro jornadas de partidos.

Estructura diaria de los octavos de final del Mundial 2026:

El fixture distribuye los cruces de octavos de final de esta cita mundialista de la siguiente manera:

Sábado 4 de julio : se disputarán los primeros dos cruces de octavos (partidos 89 y 90), con sedes en la costa este y centro de Estados Unidos.

: se disputarán los primeros dos cruces de octavos (partidos 89 y 90), con sedes en la costa este y centro de Estados Unidos. Domingo 5 de julio : se disputarán los partidos 91 y 92, incluyendo entre ellos el único juego de esta ronda en México.

: se disputarán los partidos 91 y 92, incluyendo entre ellos el único juego de esta ronda en México. Lunes 6 de julio : se disputarán los partidos 93 y 94, alternando husos horarios entre el Oeste y el Este de Estados Unidos.

: se disputarán los partidos 93 y 94, alternando husos horarios entre el Oeste y el Este de Estados Unidos. Martes 7 de julio: se disputarán los partidos 95 y 96, con el único encuentro de esta fase en Canadá, completando así el cuadro de cuartos de final.

Los horarios oficiales serán publicados en hora del Este de Estados Unidos (ET), aunque más adelante detallaremos las equivalencias para México, Argentina, Chile, Colombia y España, para que cada aficionado pueda organizar su agenda sin complicaciones.

El descanso entre los dieciseisavos y los octavos será excesivamente corto para varios equipos, lo que convierte la rotación de planteles y la gestión física en factores determinantes. Esta estructura cronológica será el eje central de la cobertura, permitiendo seguir día a día el avance de cada selección hacia la final.

El recorrido completo hacia los octavos de final del Mundial 2026:

La estructura del evento que se llevará la atención de los fanáticos futboleros a mitad de año funciona de esta forma:

Fase de grupos: 12 grupos con 4 equipos cada uno (Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, Grupo E, Grupo F, Grupo G, Grupo H, Grupo I, Grupo J, Grupo K y Grupo L). Cada equipo juega tres partidos, uno contra cada rival. Clasificación: avanzan a la fase eliminatoria únicamente los dos primeros clasificados de cada grupo, más los ocho mejores terceros por desempeño deportivo. Dieciseisavos de final: los 32 clasificados a esta ronda disputan un único partido contra el oponente correspondiente, y los vencedores continúan en carrera. Octavos de final: Los 16 clasificados de la ronda anterior se enfrentan también a partido único con el rival pertinente del cuadro, buscando los 8 clasificados a cuartos de final.

Aspecto Detalle Participantes en grupos 48 equipos Clasificados a dieciseisavos 32 equipos Clasificados a octavos 16 equipos Tipo de cruces en octavos Partido único (si hay empate, prórroga y penales) Clasificados a cuartos 8 equipos

El campeón del Mundial 2026 jugará 8 partidos en total en su camino. Serán 3 de la fase de grupos, más 5 de eliminación directa (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y final). Esto representa un juego más que en ediciones anteriores, donde el campeón disputaba siete, un factor que incidirá en la preparación física de los planteles.

No hay ida y vuelta en las fases de ‘mata-mata: todos los enfrentamientos de octavos de final son a partido único. Si al término de los 90 minutos hay empate, se disputa un alargue de 30 minutos y, de persistir la igualdad, se define en tanda de penales. De los dieciséis participantes de octavos, ocho pasan y ocho quedan eliminados. El cuadro de eliminación está prediseñado por la FIFA: cada ganador de los dieciseisavos ya sabe a qué sector del cuadro de octavos ingresará, y lo mismo con los ganadores de octavos hacia octavos.

Sedes de los octavos de final del Mundial 2026: estadios y ciudades

Los octavos de final se reparten entre las tres naciones anfitrionas de esta edición de la Copa del Mundo, con peso mayoritario en Estados Unidos pero con cruces clave en México y Canadá que generarán atmósferas únicas.

Nombre FIFA Nombre popular País Capacidad Estadio Filadelfia Lincoln Financial Field Estados Unidos 69,000 Estadio Houston NRG Stadium Estados Unidos 72,000 Estadio Nueva York / Nueva Jersey MetLife Stadium Estados Unidos 82,500 Estadio Ciudad de México Estadio Azteca (Banorte) México 89,000 Estadio Dallas AT&T Stadium Estados Unidos 94,000 Estadio Seattle Lumen Field Estados Unidos 68,000 Estadio Atlanta Mercedes-Benz Stadium Estados Unidos 75,000 Estadio Vancouver BC Place Canadá 54,000

Cabe recordar que durante la Copa del Mundo, los estadios sede no podrán utilizar sus nombres originales, por imposición obligatoria de FIFA. Como la gran mayoría tienen el ‘naming’ de un sponsor, no todos coinciden con con los auspiciantes del torneo, por lo que no podrán hacerlo. La organización les cambió la denominación para este Mundial 2026 por “Estadio + (ciudad donde se ubica)”.

Distribución por país de las sedes de octavos del Mundial 2026:

Estados Unidos albergará casi todos los cruces de octavos de final, aprovechando su infraestructura de estadios NFL y la capacidad logística para mover aficionados entre ciudades. Establecimientos como el imponente Estadio Atlanta o el Estadio Nueva York / Nueva Jersey ofrecen experiencias de primer nivel con tecnología de punta.

México recibirá un único partido de octavos de final, y lo hará en el mítico Estadio Ciudad de México, más conocido como ‘Estadio Azteca’, una cancha con una historia mundialista incomparable. Será el tercer mundial que México organiza (tras 1970 y 1986), y tener un cruce eliminatorio en el Azteca representa un homenaje a esa tradición.

Canadá completará su participación como anfitrión con un cruce clave en el Estadio Vancouver. Este estadio con techo retráctil garantiza condiciones óptimas independientemente del clima, y su ubicación estratégica facilita la llegada de aficiones asiáticas y del Pacífico.

Para los hinchas latinoamericanos, la presencia del Estadio Azteca en los octavos representa una oportunidad única de vivir la eliminación directa sin cruzar continentes, con conexiones aéreas directas desde prácticamente cualquier capital de la región. Posteriormente, Estados Unidos se llevará toda la atención…

Análisis de llaves: ruta hacia cuartos del Mundial 2026 y posibles cruces entre potencias

La distribución de los octavos de final está diseñada para equilibrar descanso, viajes y nivel competitivo entre las dos mitades del cuadro:

Configuración de las llaves de octavos hacia cuartos del Mundial 2026:

Octavos Cuartos de final Estadio Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 Partido 97 Boston Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 Partido 98 Los Ángeles Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 Partido 99 Miami Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 Partido 100 Kansas City

Proyecciones de llaves “calientes” del Mundial 2026:

El formato del torneo genera escenarios donde las potencias podrían cruzarse antes de lo esperado:

Llave superior izquierda : Posible ruta donde Brasil y Francia podrían coincidir si ambos avanzan como líderes de sus respectivos grupos y superan los dieciseisavos.

: Posible ruta donde Brasil y Francia podrían coincidir si ambos avanzan como líderes de sus respectivos grupos y superan los dieciseisavos. Llave inferior izquierda : Argentina podría encontrarse con Alemania en un clásico mundialista si los resultados grupales se alinean de esa manera.

: Argentina podría encontrarse con Alemania en un clásico mundialista si los resultados grupales se alinean de esa manera. Llave derecha: Un potencial cruce europeo del estilo España-Inglaterra podría configurarse dependiendo de cómo terminen los grupos D, F, G y H.

Desde la fase de grupos ya es posible proyectar si cada selección podría cruzarse temprano con una potencia o tener un camino más despejado. Los equipos que terminen como primeros de grupo tienen ventaja teórica al evitar a otros líderes hasta fases más avanzadas.

El sorteo inicial y los resultados de grupos determinan completamente estas rutas. Por eso, cada partido de la fase inicial cobra importancia estratégica: no solo se trata de clasificar, sino de posicionarse en la llave más favorable. Los equipos que clasifiquen como mejores terceros enfrentarán mayores desafíos, ya que su ubicación en el cuadro depende de una fórmula que considera puntos, diferencia de goles, goles anotados y ranking FIFA en caso de empates.

Favoritos y candidatos en los octavos de final del Mundial 2026:

Aunque los octavos dependen del sorteo y de los resultados previos, ya es posible identificar bloques de favoritos por jerarquía, profundidad de plantel y tradición mundialista.

Candidatos europeos:

Las principales potencias del viejo continente llegan con planteles profundos y experiencia acumulada:

Francia : vigente subcampeona y previamente campeona, va por su tercera final al hilo para asentar su buen momento en Copas del Mundo.

: vigente subcampeona y previamente campeona, va por su tercera final al hilo para asentar su buen momento en Copas del Mundo. Inglaterra : semifinalista en 2018, busca romper su sequía de títulos mundiales, una cuenta pendiente por la jerarquía de sus jugadores.

: semifinalista en 2018, busca romper su sequía de títulos mundiales, una cuenta pendiente por la jerarquía de sus jugadores. Alemania : cuatro veces campeona, quiere dejar atrás las últimas imágenes mundialistas y recuperar el aura ganadora que lo caracterizó.

: cuatro veces campeona, quiere dejar atrás las últimas imágenes mundialistas y recuperar el aura ganadora que lo caracterizó. España : campeona en 2010, luego de un par de ediciones regresa con todo, con una renovación generacional completada exitosamente.

: campeona en 2010, luego de un par de ediciones regresa con todo, con una renovación generacional completada exitosamente. Portugal: con una plantilla bien equilibrada entre juventud y experiencia, intentará imponerse en el último Mundial de Cristiano Ronaldo.

El nuevo formato, con un partido adicional respecto a ediciones anteriores, puede penalizar errores puntuales en octavos. Los equipos europeos deberán gestionar rotaciones desde la fase de grupos para llegar frescos a la eliminación directa y no dar ventajas físicas.

Candidatos sudamericanos:

Las selecciones de la Conmebol históricamente brillan en partidos únicos de alta tensión, prueba de ello fue la última edición:

Argentina : vigente campeona del mundo y de América, llega como máxima candidata a defender el título ganado en Qatar 2022.

: vigente campeona del mundo y de América, llega como máxima candidata a defender el título ganado en Qatar 2022. Brasil : cinco veces campeona, siempre favorita independientemente del momento, fichó a Carlo Ancelotti para volver a la gloria.

: cinco veces campeona, siempre favorita independientemente del momento, fichó a Carlo Ancelotti para volver a la gloria. Uruguay : con dos títulos mundiales y una tradición copera inigualable, sueña con una camada joven al mando de Marcelo Bielsa.

: con dos títulos mundiales y una tradición copera inigualable, sueña con una camada joven al mando de Marcelo Bielsa. Colombia : llega con una generación talentosa que se está insertando en clubes de toda Europa, y busca su mejor actuación histórica en mundiales.

: llega con una generación talentosa que se está insertando en clubes de toda Europa, y busca su mejor actuación histórica en mundiales. Ecuador: con Moisés Caicedo como bandera y referente, buscarán sacar provecho de su conocida plenitud física y condiciones y hacerse fuerte en sus virtudes.

El oficio copero sudamericano, forjado en décadas de Copa Libertadores y eliminatorias mundialistas extremas, representa una ventaja en los cruces definidos a partido único donde la mentalidad pesa tanto como el talento.

Selecciones emergentes:

Para equipos como México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Marruecos y Senegal, los octavos representan la barrera simbólica para consolidarse como nuevas potencias. Marruecos demostró en Qatar 2022 que los semifinales son alcanzables con organización y convicción. Para el ‘Tri’, una histórica en Copas del Mundo, se presenta como una oportunidad para volver a sus raíces en casa.

Historial de octavos de final en Mundiales y qué cambia en 2026:

La ronda de octavos de final existe desde México 1986, cuando el torneo pasó de 24 equipos. Se consolidó con 32 selecciones desde Francia 1998 hasta Qatar 2022, configurándose como el primer gran filtro eliminatorio donde las sorpresas y los clásicos definían el rumbo del campeonato. Ahora, será parte de un mundial atípico con 48 equipos, donde toma aún mayor relevancia: