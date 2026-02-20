Liga de Quito y Orense arrancan la LigaPro en Machala, ‘albos’ no ganan desde el 2020 y los ‘Bananeros’ han sido el cuco de Liga. Tiago Nunes puso tres refuerzos y guardó a Deyverson.
EN VIVO Y GRATIS Orense vs. Liga de Quito por la fecha 1 de la LigaPro vía Zapping
Orense y Liga de Quito abren la LigaPro 2026 en Machala, los 'albos' no ganan de visita desde el 2020 y aquí lo puedes seguir EN VIVO.
Posible once de Liga de Quito
El posible once de Liga de Quito para su debut en la LigaPro: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez; José Quintero, Fernando Cornejo, Jesús Pretell y Josué Caicedo; Alejandro Tobar, Jánner Corozo y Michael Estrada.
¡Arranca la previa!
Liga de Quito y Orense abren la LigaPro 2026.
