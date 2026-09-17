¿Dirigirá a Ecuador desde Argentina? Confirman dónde vivirá Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo vivirá en este país, en medio de todos los rumores sobre su residencia.

Marcelo Gallardo llegó a Ecuador con una gran polémica por detrás y era sobre si el DT de la Selección tricolor iba a vivir en el país o en Argentina. Ahora finalmente, en medio de su presentación, se reveló cuál será el país de residencia del entrenador.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, reveló que Marcelo Gallardo finalmente vivirá en Ecuador. Su cuerpo técnico también estará en el país y el DT tendrá una residencia acá. Por lo cual, seguirá muy de cerca la LigaPro.

“El profe ha aceptado tener una vivienda acá, y pasar tiempo acá. Incluso parte de su cuerpo técnico vivirá acá. Parte de su cuerpo técnico va a vivir en el país para seguir el campeonato local”, reveló el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Este punto era uno de los que más molestaba a los hinchas, puesto que, se consideraba que el entrenador de un país debe vivir en ese país, ahora Gallardo lo hará. El DT vivirá también su primera experiencia como un entrenador nacional de un equipo.

Gallardo y su cuerpo técnico vivirán en Ecuador. (Foto; @LaTri)

Esta primera convocatoria de Marcelo Gallardo con la Selección Ecuador será muy similar a la del Mundial 2026 como el mismo DT reveló. No será hasta la siguiente fecha FIFA y ya viviendo en Ecuador que se empiecen a ver las primeras decisiones del ‘Muñeco’.

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¿Cuándo sale la primera convocatoria de Gallardo?

La primera convocatoria de Marcelo Gallardo se conocerá oficialmente este fin de semana. El entrenador se reunirá con los seleccionados en el Corea y así comenzará su nuevo ciclo al frente de ‘La Tri’ para los próximos 4 años apuntando a la Copa América y el Mundial.

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