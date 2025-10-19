Es tendencia:
Christian Cueva cambiaría de club y la sorpresiva cifra que le dejaría a Emelec

Desde Perú confirman el interés por Christian Cueva para el 2026 y ya hay detalles de la cifra económica que le dejaría a Emelec.

Por Gustavo Dávila

Christian Cueva podría estar viviendo sus últimos meses como jugador de Emelec, y es que los rumores del interés de un club del exterior por el peruano han sido confirmados. Sport Boys va por el jugador y ya hay detalles de cuánto le quedaría a los azules.

Con más de cuatro meses de sueldo pendientes y aún por pagar los 80 mil dólares mensuales que puso el propio jugador, Emelec tendría que aceptar un cruce de cuentas y permitir que el futbolista se vaya al nuevo club libre.

Serían más de 150 mil dólares en total lo que Emelec le adeuda a Cueva, y con un contrato hasta junio 2026 deberá tener el ok del equipo de LigaPro para regresar a su país.

Desde Sport Boys confirmaron que el ofrecimiento de Cueva será analizado en diciembre pero contaron. “a todo club le interesaría tener a Christian Cueva en el equipo”.

Christian Cueva – Cienciano de Perú.

Christian Cueva – Cienciano de Perú.

Christian Cueva recibe actualmente un salario cercano a los 20 mil dólares, siendo de los mejores pagados del plantel. El ex seleccionado también espera regresar a la Bicolor.

Los números de Christian Cueva con la camiseta de Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. El volante peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 710 minutos y terminó ayudando a que el ‘Bombillo’ no descienda.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta mediado de 2026 y el peruano estaría ganando un salario superior a los 15 mil dólares al mes. El jugador es uno de los mejores pagados del ‘Bombillo’.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
