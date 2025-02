Horacio Calcaterra dejó drástico mensaje por el regreso de Rodrigo Ureña a Universitario

Horacio Calcaterra era el destinado a ocupar el puesto que dejó Rodrigo Ureña en Universitario. Pero, en un giro de último minuto, el volante chileno regresará al cuadro de Perú. Ahora, sabiendo que posiblemente volverá a ser suplente, ‘Calca’ no dudó en declarar sobre cuáles son sus sensaciones luego de toda la situación.

Si bien Horacio Calcaterra está en toda la capacidad de competir con Rodrigo Ureña por el puesto, de hecho, ya lo hizo en los últimos duelos amistosos, el técnico Fabián Bustos tendría un escogido y sería el volante chileno. Ante esto, ‘Calca’ habló sobre la situación que se presentó, qué pasó y que espera ahora en Universitario.

“La verdad que jugar de ‘5’ es una posición que me gusta y me siento cómodo. Este año todos los partidos que jugamos los hice ahí, pero también sé que Jorge Murrugarra es un gran jugador. Siempre hay que poner por delante el equipo”, comentó Horacio Calcaterra antes de saber que Rodrigo Ureña regresaba a Universitario.

¿Qué dijo Calcaterra sobre el regreso de Ureña?

Luego, Horacio Calcaterra también realizó un análisis de juego y el de Rodrigo Ureña: “Yo creo que ‘Rodri’ es muy técnico, su fuerte es el cambio de juego. Si bien siempre tiene el pase visto, él se toma un tiempo más. Yo a lo mejor soy de un juego más simple, no pararla tanto. No tenía idea que iba a jugar de ‘5’; donde sea voy a ser feliz”, cerró.

Ahora la competencia en Universitario otra vez estará abierta por la volante, tras saber que Rodrigo Ureña regresará. Conscientes que solo uno podrá estar en el puesto, la ocupación se la estarán disputando Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra. Tampoco hay que olvidar que el cuadro crema afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025.

¿Por qué Rodrigo Ureña regresó a Universitario?

Rodrigo Ureña vuelve a Universitario tras no darse las condiciones propicias por parte de Belgrano. El cuadro de Argentina no pagó el precio del pase y tampoco respetó las fechas límites, situación que no le gustó para nada al volante chileno.

¿En qué posición juega Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña juega como volante en Universitario de Deportes. Fichado en la temporada 2023, el mediocampista chileno fue campeón de la Liga 1 en los años 2023 y 2024. Ahora seguirá también para el 2025.

