Cuándo y a qué hora juegan Jannik Sinner vs. Novak Djokovic por la semifinal del Abierto de Australia 2026

Los horarios y canales para ver la semifinal del Australia Open entre el número 2 y número 4 del mundo. Se define la primera gran final del año.

Por Jose Cedeño Mendoza

Horarios y canales para ver el partido de Sinner vs Djokovic
Se define la final del primer Grand Slam del año y Jannik Sinner y Novak Djokovic protagonizarán la semifinal estelar del Australia Open. El número 2 del mundo contra el número 4 del mundo y máximo ganador de los torneos mayores jugarán en el horario estelar en la Rod Laver Arena.

¿A qué hora es la semifinal de Jannik Sinner vs. Novak Djokovic en el Abierto de Australia?

La semifinal del Australia Open para este lado del mundo comenzará en la madrugada del viernes 30 de enero de 2026:

PaísHorario
Argentina5H30 am
Chile5H30 am
Colombia3H30 am
Ecuador3H30 am
México 2H30 am
Perú 3H30 am

Ambos tenistas llegarán a este encuentro, quien será su posible rival para la final del torneo, ya que en el primer turno de la jornada estarán jugando el 1, Carlos Alcaraz, y el 3 del mundo, Alexander Zverev. Donde el español es el máximo favorito.

¿Qué canal pasa la semifinal de Sinner vs Djokovic en el Australia Open?

  • México: ESPN y Disney+
  • Centroamérica: ESPN y Disney+
  • Sudamérica: ESPN y Disney+
  • España: Eurosport
  • Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel
El historial de Sinner vs Djokovic

Sinner y Djokovic se han enfrentado un total de 10 ocasiones, donde el italiano supera al que para muchos es el mejor de la historia. Jannik lidera el historial de partidos con 6 victorias y solo 4 triunfos de Novak. Se enfrentaron por última vez en Wimbledon 2025, donde el italiano ganó fácil en 3 sets.

