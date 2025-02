Alianza Lima se medirá ante Boca Juniors por el encuentro de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, este martes 25 de febrero en La Bombonera. Para este encuentro trascendental, el conjunto argentino arrastra una insólita racha que podría ser clave.

Los Xeneizes arriban a este partido sin margen de error, ya que en la ida han sido derrotados por los Íntimos por 1 a 0. Sin embargo, hay un factor extra que podría ser determinante a la hora del desarrollo del duelo, y que beneficiaría a los Blanquiazules.

La insólita ventaja que tendría Alianza Lima ante Boca por la Copa Libertadores 2025

El Boca vs. Alianza Lima tendrá un componente insólito que es la racha de 36 partidos consecutivos sin que al Xeneize le cobren un penal a favor, en partidos oficiales. Un dato no menor que podría darle una ”ventaja” a los Íntimos, ya que el conjunto argentino podría no tener practicado los disparos desde los 12 pasos.

Esto también podría ser clave ya que en caso de empate en el marcador global, la serie se definirá a través de los penales, para determinar qué equipo avanzará de ronda. Por lo que será un detalle a tener en cuenta, en un encuentro que de antemano, promete ser parejo.

La histórica racha sin penales a favor de Boca

La marca de 36 partidos consecutivos sin que a Boca Juniors le cobren un penal a favor, es la más larga de toda su historia. Esta racha ha comenzado el 24/7/2024 y perdura hasta la actualidad, siendo algo llamativo ya que abarca todas las competencias oficiales.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Boca por la vuelta de la Copa Libertadores 2025?

Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors por el partido de vuelta la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el martes 25 de febrero, a partir de las 19:30 hs (Per) en La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires.

