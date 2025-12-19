Supo ser uno de los máximos goleadores de LigaPro y de Emelec, sin embargo Bryan Angulo lleva varias temporadas sin poder fichar por un club protagonista. En el 2026 el delantero ecuatoriano jugará en insólito equipo.

Mediante sus redes sociales oficiales el CD Moquegua de Perú anunció la contratación de Angulo como su nuevo fichaje. El ex Cruz Azul y Xolos de Tijuana jugará en el recién ascendido a la Liga 1.

Angulo estuvo en el 2025 en Liga de Portoviejo, club con el que consiguió el ascenso a la LigaPro Serie B, además del campeonato de Segunda Categoría. Su etapa estuvo marcada por un ataque armado que sufrió hace meses.

No es el único fichaje ecuatoriano que tendrá el Moquegua ya que en el mismo día anunciaron la contratación de Edgar Lastre. El otro delantero ecuatoriano que coincidió con Angulo en Emelec.

Su último club en LigaPro fue en Mushuc Runa a inicios del 2025, sin embargo en el club ambateño anotó 1 gol y dio 2 asistencias en apenas 7 partidos jugados en Ecuador.

Los clubes en la carrera de Angulo

Tras cinco años en Emelec, Bryan Angulo llegó al Cruz Azul y Xolos de México, luego pasó al Santos de Brasil para un retorno sin goles a Emelec en el 2023 antes de volver al exterior para jugar con The Strongest de Bolivia.

