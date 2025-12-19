Solo en estos dos últimos días, Emelec ya dejó de contar con Jaime Ayoví y con Diogo Baguí, y ahora se sumaría Pedro Ortiz. El arquero ecuatoriano tiene una oferta formal para dejar el club azul e ir al exterior.

Según portales especializados en Emelec, Pedro Ortiz tiene una oferta de Newells Old Boys de Argentina para el 2026. El contacto ya se hizo formalmente y ahora dependerá de las partes.

Con más de cuatro meses de salarios impagos, Pedro Ortiz tiene casi segura su salida de Emelec pese a que es uno de los referentes del equipo. En Ecuador sonó para Liga de Quito.

Esta sería la primera experiencia internacional de Pedro Ortiz tras haber estado en Emelec y Delfín SC en las últimas seis temporadas. El arquero también llegó a ser parte de la Selección de Ecuador.

Romario Caicedo, Facundo Castelli, Josué Castillo, Luis Fernando León son algunos de los que también se irán para el 2026 por la situación que atraviesa el club.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026,y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

