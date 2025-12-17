Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Colombia

Mientras Junior ganó $500.000 dólares por ganar la liga, el premio de Nacional por la Copa Colombia

Mientras Junior celebró el título de liga con medio millón de dólares, el premio que recibió Atlético Nacional por la Copa Colombia sorprendió a muchos.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Junior de Barranquilla y Atlético Nacional fueron los campeones en Colombia a final de 2025.
© Vizzor ImageJunior de Barranquilla y Atlético Nacional fueron los campeones en Colombia a final de 2025.

La actividad del fútbol de Colombia puso punto final. Mientras que Junior de Barranquilla se proclamó campeón de la Liga Colombiana II-2025 y obtuvo una buena recompensa económica, Atlético Nacional ganó la Copa Colombia y se quedó con un premio muy diferente.

Junior aplicó la fórmula de la triple ‘G’ (ganar, gustar y golear) para vencer a Deportes Tolima por un marcador global de 4-0 y recibir un premio de $500.000 dólares tras ser campeón de la Liga Colombiana. Además, el equipo ‘Tiburón’ también se aseguró US$3 millones por parte de la Conmebol al clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Luego de un partido de ida en el que no se sacaron diferencias y el 0-0 tuvo al arquero Washington Aguerre como gran figura, la definición de la Copa Colombia 2025 se inclinó para Atlético Nacional tras una victoria 1-0 con gol de Andrés Felipe Román.

Comparación de premios entre Junior en Liga y Nacional en Copa Colombia

Junior y Nacional fueron los campeones en Colombia a final de año. (Foto: Vizzor Image)

Junior y Nacional fueron los campeones en Colombia a final de año. (Foto: Vizzor Image)

Uno de los aspectos que le ha quitado importancia a la Copa Colombia es el premio que le dan al campeón. No hubo dinero, pero lo que sí se otorgó fue un cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, Atlético Nacional ya tenía esta recompensa por reclasificación.

Luego de que Junior dejara sin Libertadores a Nacional, Didier Moreno le envío un mensaje al equipo paisa

ver también

Luego de que Junior dejara sin Libertadores a Nacional, Didier Moreno le envío un mensaje al equipo paisa

El dinero que ganó Atlético Nacional por clasificar a Copa Sudamericana

En el caso de que Nacional juegue en condición de local la llave de fase previa de la Copa Sudamericana 2026, la Conmebol le dará un premio de $225.000 dólares, independientemente del resultado. Pero si juega de visitante, el dinero que recibirá es de US$250.000.

Publicidad

Encuesta

¿Qué premio daba ser campeón de la Copa Colombia 2025?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Junior de Barranquilla ganó la Liga II-2025 y recibió un premio de $500.000 dólares.
  • El campeón Junior aseguró US$3 millones de Conmebol por clasificar a la Copa Libertadores.
  • Atlético Nacional ya tenía cupo a la Copa Sudamericana 2026 por reclasificación y no necesitó el premio de la Copa Colombia.
  • Si Atlético Nacional juega local la fase previa, recibirá un premio de $225.000 dólares.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Renato Paiva estaría muy cerca de llegar a dirigir a esta selección CONMEBOL
Eliminatorias

Renato Paiva estaría muy cerca de llegar a dirigir a esta selección CONMEBOL

Desde Fluminense hasta IDV: Los emotivos mensajes de los equipos tras el fallecimiento de Mario Pineida
Fútbol de Ecuador

Desde Fluminense hasta IDV: Los emotivos mensajes de los equipos tras el fallecimiento de Mario Pineida

La Selección de Ecuador se aseguró este millonario premio para el Mundial 2026
Mundial 2026

La Selección de Ecuador se aseguró este millonario premio para el Mundial 2026

Revelan el jugador de Barcelona que tenía seguridad privada ¿era Mario Pineida?
Fútbol de Ecuador

Revelan el jugador de Barcelona que tenía seguridad privada ¿era Mario Pineida?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo