Mientras Junior ganó $500.000 dólares por ganar la liga, el premio de Nacional por la Copa Colombia

La actividad del fútbol de Colombia puso punto final. Mientras que Junior de Barranquilla se proclamó campeón de la Liga Colombiana II-2025 y obtuvo una buena recompensa económica, Atlético Nacional ganó la Copa Colombia y se quedó con un premio muy diferente.

Junior aplicó la fórmula de la triple ‘G’ (ganar, gustar y golear) para vencer a Deportes Tolima por un marcador global de 4-0 y recibir un premio de $500.000 dólares tras ser campeón de la Liga Colombiana. Además, el equipo ‘Tiburón’ también se aseguró US$3 millones por parte de la Conmebol al clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Luego de un partido de ida en el que no se sacaron diferencias y el 0-0 tuvo al arquero Washington Aguerre como gran figura, la definición de la Copa Colombia 2025 se inclinó para Atlético Nacional tras una victoria 1-0 con gol de Andrés Felipe Román.

Comparación de premios entre Junior en Liga y Nacional en Copa Colombia

Junior y Nacional fueron los campeones en Colombia a final de año. (Foto: Vizzor Image)

Uno de los aspectos que le ha quitado importancia a la Copa Colombia es el premio que le dan al campeón. No hubo dinero, pero lo que sí se otorgó fue un cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, Atlético Nacional ya tenía esta recompensa por reclasificación.

El dinero que ganó Atlético Nacional por clasificar a Copa Sudamericana

En el caso de que Nacional juegue en condición de local la llave de fase previa de la Copa Sudamericana 2026, la Conmebol le dará un premio de $225.000 dólares, independientemente del resultado. Pero si juega de visitante, el dinero que recibirá es de US$250.000.

