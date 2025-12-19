‘Tuka’ Ordóñez tiene dos ofertas para volver a la LigaPro ¡a sus 40 años!

Parecía que iba a cerrar su carrera en la Segunda Categoría, sin embargo a Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez le llega una nueva oportunidad en LigaPro. Son dos clubes los que lo quieren para la temporada 2026.

Según el portal Mr. Offsider, Guayaquil City FC y un club capitalino quieren a Ordóñez para la LigaPro siguiente. El equipo quiteño innteresado sería Leones del Norte.

Ambos equipos estarán en la LigaPro Serie A tras ascender y buscan un delantero con experiencia, y el elegido sería el goleador de Cuenca Juniors. Leones del Norte ya cuenta con Juan Luis Anangonó.

Su último club en Ecuador en primera fue SD Aucas, con quién alzó el campeonato ecuatoriano 2022, luego de eso tuvo dos pasos fugaces en el exterior antes de recaer en Cuenca Juniors.

Guayaquil City confiaría en un segundo refuerzo de experiencia tras fichar a Damián Díaz quién también cumplirá 40 años proximamente. Javier Burrai, Fidel Martínez, Emmanuel Martínez son otros nombres que se rumoran como deseos del club.

Los títulos de ‘La Tuka’ en Ecuador

Roberto Ordóñez fue uno de los máximos responsables de darle a dos equipos de Ecuador por primera vez sus títulos de máxima categoría. El delantero salió campeón en 2019 con Delfín y repitió la hazaña en 2022 con Aucas.

En resumen