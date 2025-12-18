Pep Guardiola ya piensa en posibles refuerzos para la siguiente ventana de transferencias y entre sus pedidos está un titular de la Selección de Colombia. El DT español quiere a un defensa de los ‘Cafeteros’ previo al Mundial 2026.

Según el portal Caughtoffside, Daniel Muñoz ha sido pedido por Guardiola como refuerzo para la defensa. El lateral suma así tres gigantes de Inglaterra detrás de él tras el Manchester United, Liverpool y Manchester City.

Daniel Muñoz sigue destacando en el Crystal Palace, dónde cerró el año con dos títulos. En el City han tenido que improvisar algunos defensores centrales como laterales.

El club de Londres lo ha cotizado en 50 millones de euros, sin embargo lo venderán en el mercado de agosto. Muñoz se perfila para ser uno de los jugadores a seguir en el Mundial 2026

El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermrkt, tiene un valor de 25 millones de euros.

Daniel Muñoz – Crystal Palace vs. Manchester City

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA aumenta premios y los millones que se aseguró Colombia en el Mundial 2026

Encuesta¿Dónde debería jugar Daniel Muñoz? ¿Dónde debería jugar Daniel Muñoz? Ya votaron 0 personas

En resumen

Pep Guardiola solicitó el fichaje del lateral colombiano Daniel Muñoz para el Manchester City.

El club Crystal Palace cotizó la salida del defensor en 50 millones de euros.

Muñoz tiene contrato vigente hasta 2028 y solo sería vendido en el mercado de agosto.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Jhon Arias los puedes ver por Disney+.

Publicidad