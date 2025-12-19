Indignante: Revelan cuánto cobraron los autores del ataque a Mario Pineida

Las autoridades continúan con las investigaciones del ataque armado al futbolista Mario Pineida y este viernes se conocieron detalles luego de que Policía detenga a dos personas extranjeras por su participación en el crimen. Medios incluso señalan cuánto cobraron por el hecho al jugador de Barcelona SC.

Policía Nacional detuvo a una pareja de ciudadanos de nacionalidad venezolana, cuyos teléfonos celulares contenían indicios del crimen. A uno se le habría pagado $200 para seguir al jugador, la otra detenida habría pagado $1500 por su participación a los autores materiales.

Autoridades hicieron allanamientos en el norte de Guayaquil dónde se encontraban escondidos los detenidos. Las primeras hipotésis apuntan a que el ataque estaba dirigida a la pareja del futbolista, la empresaria Giusella Fernández Ramírez.

La mencionada empresaria tenía un lugar de venta de celulares en la Bahía, además de dedicarse al préstamo de grandes sumas de dinero, esto habría generado amenazas contra su integridad días previos.

Las investigaciones avanzan a la espera de conocer quién dio la orden a los detenidos para seguir al jugador y a su pareja, y si hay otros motivos detrás del hecho.

Lo qué se sabe del asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego procedieron a disparar, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.

Homenaje de la Sur Oscura a Mario Pineida

En resumen