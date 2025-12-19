Lo ofrecieron a River pero José Enamorado interesa a dos grandes de Brasil

José Enamorado se perfila para ser la siguiente novela del mercado de pases 2026 y es que el colombiano dejará Junior de Barranquilla tras ser campeón y hay varios clubes que lo quieren. Se sabe que fue ofrecido a River Plate de Argentina pero ahora hay dos grandes que lo pretenden.

Medios brasileños apuntan a que Atlético Mineiro y Fluminense están monitoreando al delantero y extremo colombiano para un fichaje. En concreto con el Flu, lo ven con características similares a Jhon Arias.

Junior de Barranquilla lo cotizó en 3 millones de dólares por el 60% de sus derechos deportivos, el resto aún pertenece al Real Cartagena. Mientras tanto BOLAVIP pudo conocer que aún no hay respuesta del gigante de Argentina ante la propuesta.

Su nivel incluso lo llevaría a estar considerado para uno de los últimos amistosos de la Selección Colombia previo al Mundial. A sus 26 años podría tener su primera experiencia internacional.

José Enamoado cerró el año siendo campeón de la Liga BetPlay de Colombia y una de las figuras. El global terminó 4-0 a favor del club de Barranquilla y tres goles los anotó él.

Los números de José Enamorado en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero de 26 años disputó un total de 53 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 3028 minutos en cancha y ganó la Liga de Colombia.

